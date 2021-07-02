Самый длинный этап «Тур де Франс» выиграл словенец Матей Мохорич

Победителем самого протяженного этапа нынешней французской многодневки в пятницу, 2 июля, стал Матей Мохорич. 26-летний обладатель титула чемпиона Словении преодолел марафонскую дистанцию в 249 км между Вьерзоном и Ле Крёзо и финишировал в одиночку. В «желтой майке» лидера генеральной классификации после седьмого этапа ТДФ остался голландец Матье ван дер Пул.

Реклама Читать далее

Седьмой этап «Тур де Франс-2021» был самым протяженным не только на нынешней многодневке, но и в истории французской Большой петли за последние 20 лет. Маршрут марафона с пятью подъемами — от четвертой до второй категорий — первым преодолел словенский гонщик Матей Мохорич из команды Bahrain – Victorious. Его время на этапе — 5 часов 28 минут 20 секунд.

🇸🇮 @matmohoric took a brilliant victory in Le Creusot to make it a stage win in each of the Grand Tours. Here's the final KM. 🏅



🇸🇮 @matmohoric s'impose après un impressionnant raid solo. Il a remporté une étape dans chaque grand Tour. Revivez le dernier kilomètre.#TDF2021 pic.twitter.com/m4FulT2ChR — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

26-летний гонщик, который участвует в «Тур де Франс» в третий раз, одержал свою первую победу на этапе французской многодневки. В 2017 – 18 годах он выигрывал этапы на испанской «Вуэльте» и итальянской «Джиро», а в 2012-13 годах становился чемпионом мира среди юниоров.

На седьмом этапе на 1 минуту 20 секунд от Мохорича отстал бельгиец Яспер Стёйвен (Trek – Segafredo). Третьим, на минуту 40 секунд позже лидера, пришел датчанин Магнус Корт Нильсен (EF Education – Nippo).

Генеральная классификация

По итогам этапа 2 июля «желтую майку» лидера генеральной классификации сохранил голландец Матье ван дер Пул (Alpecin – Felix). Его время 25 часов 39 минут и 17 секунд.

На второе место с третьего в генерале поднялся бельгиец Вут ван Арт (Jumbo-Visma) с отставанием от лидера в 30 секунд. Третье место — у датчанина Каспера Асгрина (Deceuninck – Quick Step): он отстает от Пула на минуту 49 секунд.

Победитель последнего этапа Матей Мохорич вышел на четвертое место в генерале (3 минуты отрыва от обладателя первого места). Пятым идет прошлогодний победитель «Тур де Франс» Тадей Погачар.

🇧🇪 @WoutvanAert attacks, and the Yellow Jersey 🇳🇱 @mathieuvdpoel himself chases!



🇧🇪 Wout Van Aert attaque et c'est le @MaillotjauneLCL en personne qui va le chercher !#TDF2021 pic.twitter.com/QHGuLwJghU — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2021

Француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck – Quick-Step), победитель самого первого этапа нынешней гонки, теперь опустился на седьмое место в генеральной классификации (4 мин. 23 сек. отставания).

С пятого на восьмое место в генерале переместился казахстанский гонщик Алексей Луценко (Astana-Premier Tech).

Седьмой этап «Тур де Франс» 249,1 км между Вьерзоном и Ле Крёзо 2 июля 2021 REUTERS - STEPHANE MAHE

Седьмой этап «Тур де Франс» 249,1 км между Вьерзоном и Ле Крёзо 2 июля 2021 REUTERS - STEPHANE MAHE

Седьмой этап «Тур де Франс» 249,1 км между Вьерзоном и Ле Крёзо 2 июля 2021 REUTERS - STEPHANE MAHE

В «желтой майке» лидера генеральной классификации после седьмого этапа ТДФ 2 июля остался голландец Матье ван дер Пул. Pool via REUTERS - BENOIT TESSIER

Седьмой этап «Тур де Франс» 249,1 км между Вьерзоном и Ле Крёзо 2 июля 2021 REUTERS - STEPHANE MAHE

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться