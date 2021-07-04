Горы и короли: девятый этап «Тур де Франс» выиграл Бен О’Коннор

Лучшее время на девятом воскресном этапе показал австралиец Бен О’Коннор из команды AG2R Citroen Team. 4 июля 2021.

Победителем девятого этапа французской веломногодневки в воскресенье, 4 июля, стал австралиец Бен О’Коннор из команды AG2R Citroen Team. На втором по счету горном этапе «Тур де Франс-2021» он показал время 4 часа 26 минут 43 секунды. О’Коннор занял также второе место в общем зачете. Лидером генеральной классификации остался словенец Тадей Погачар, прошлогодний победитель «Тур де Франс».

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Старт девятому этапу «Тур де Франс» был дан в это воскресенье в городке Клюз (департамент Верхняя Савойя). Финишировали гонщики через 144,9 км в местечке Тинь (департамент Савойя). Этап включал в общей сложности 51 км подъемов второй, первой и высшей категории (Коль-дю-Пре — первый подъем вне категорий на нынешней 108-й французской веломногодневке). Воскресный этап также был назван «королевским» с первым финишем в подъем на дистанции 21 км.

🇦🇺 @ben_oconnor95 won the stage in Tignes with a fantastic solo effort! 🏅



Here is his final KM, where all the effort paid off!



🇦🇺 @ben_oconnor95 s'impose en solitaire à Tignes ! Une performance fantastique ! 🏅



Voici son dernier KM, où tous les efforts ont payé !#TDF2021 pic.twitter.com/uUnp8XmPfU — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

Лучшее время на девятом воскресном этапе показал австралиец Бен О’Коннор (AG2R Citroen Team). 25-летний спортсмен, который впервые участвует в «Тур де Франс», финишировал в одиночку с результатом 4 часа 26 минут 43 секунды.

Вторым — с отставанием в 5 минут 7 секунд — пришел итальянец Маттиа Каттанео (Deceuninck – Quick-Step). Третье место досталось итальянцу Сонни Кольбрелли (с отставанием от победителя этапа в 5 минут 34 секунды). Четвертое и пятое места на этапе заняли французы Гийом Мартен и Франк Боннамур. Словенец Тадей Погачар занял на этапе шестое место (отставание 6 минут и 2 секунды).

⚪🔴 The polka dot jersey himself attacks on the Col des Saisies! 🇳🇱 @WoutPoels is on duty!



⚪🔴 Le maillot à pois lui-même attaque dans le Col des Saisies ! 🇳🇱 Wout Poels est en mission !#TDF2021 pic.twitter.com/6N9nvHQnck — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

Перед началом воскресного этапа сразу два гонщика, входивших в списки фаворитов, объявили о выходе из борьбы. Оставил гонку голландец Матье ван дер Пул (Alpecin – Felix), который в течение шести дней удерживал «желтую майку» лидера генеральной классификации. После неудачного для него субботнего этапа ван дер Пул «провалился» в общем зачете сразу с первого на 23-е место, отстав от нового лидера Тадея Погачара на 17 минут 20 секунд.

В воскресенье перед стартом снялся с гонки словенец Примож Роглич (Jumbo – Visma), который занял второе место на прошлогоднем «Тур де Франс». Сказались последствия падения на трассе в прошлый понедельник во время третьего этапа гонки. После восьми этапов Роглич занимал лишь 51 место в генерале, отставая от лидера почти на 40 минут.

Генеральная классификация

После девятого этапа «Тур де Франс» лидерство в генерале сохранил словенец Тадей Погачар. Время обладателя «желтой майки» — 34 часа 11 минут 10 секунд.

Вторым в общем зачете теперь идет Бен О’Коннор. Он уступает лидеру 2 минуты 1 секунду.

Третье место в генерале ТДФ — у колумбийского велогонщика Ригоберто Урана (EF Education – Nippo). Он проигрывает лидеру больше 5 минут.

🇨🇴 Downhill show by @HiguitSergio! 🤩



🇨🇴 Sergio Higuita fait le show dans la descente du Cormet de Roselend ! 🤩#TDF2021 pic.twitter.com/e7rsuCB7he — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021

Победитель прошлогодней французской Большой петли Тадей Погачар стал лидером генеральной классификации после субботнего — восьмого — этапа. «Желтую майку» он вырвал у Матье ван дер Пула, показав итоговое время 29 часов 38 минут и 25 секунд. Второе место в субботу сохранил бельгиец Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), но с отставанием от лидера в одну минуту 48 секунд. С пятого на третье место в субботу переместился казахстанский гонщик Алексей Луценко (Astana-Premier Tech), уступив лидеру целых 4 минуты 38 секунд. В воскресенье Луценко в общем зачете пришел лишь восьмым.

Результаты субботнего — восьмого — этапа ТДФ

В субботу, 3 июля, победителем восьмого этапа «Тур де Франс» стал велогонщик из Бельгии Дилан Тёнс. На первом альпийском этапе 150,8 км между Ойонной и горнолыжным курортом Ле Гран-Борнан он показал лучшее время 3 часа 54 минуты 41 секунду. 29-летний Дилан Тёнс выиграл уже второй этап французской Большой петли в своей карьере (свою первую победу на этапе он одержал два года назад). Тёнс принес своей команде Bahrain Victorious вторую за два дня победу — после выигранного Матеем Мохоричем седьмого этапа.

Второе место на субботнем этапе занял испанец Ион Исагирре (Astana-Premier Tech), проиграв Тёнсу 44 секунды. Замкнул тройку лучших канадец Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation) с отставанием от победителя в 47 секунд.

Девятый этап «Тур де Франс» Клюз – Тинь 4 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Девятый этап «Тур де Франс» Клюз – Тинь 4 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Девятый этап «Тур де Франс» Клюз – Тинь 4 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Девятый этап «Тур де Франс» Клюз – Тинь 4 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Девятый этап «Тур де Франс» Клюз – Тинь 4 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Девятый этап «Тур де Франс» Клюз – Тинь 4 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

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