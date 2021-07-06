Победа номер 3 и 33: Марк Кавендиш в третий раз выиграл этап на «Тур де Франс – 2021»

Победителем десятого этапа французской веломногодневки во вторник, 6 июля, стал британец Марк Кавендиш, записав себе в зачет третью по счету победу на нынешней Большой петле и 33-ю на этапах ТДФ в своей карьере. На благоприятном для спринтеров этапе 36-летний ветеран показал время 4 часа 14 минут 7 секунд. Одной победы Кавендишу не хватает, чтобы сравняться с историческим рекордом, установленным полвека назад. Лидером генеральной классификации — в «желтой майке» — остался словенец Тадей Погачар, прошлогодний победитель «Тур де Франс».

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В этот вторник, после первого дня отдыха на «Тур де Франс-2021», велогонщики преодолели 190,7 километров между Альбервилем и Валансом. Десятый этап нынешней Большой петли с одним подъемом четвертой категории назвали благоприятным для специалистов в спринте. За 35 км до финиша на этапе — еще одна некатегорийная вершина, а затем спуск и 10 км равнины до финишной черты.

Лучшее время на десятом этапе показал Марк Кавендиш из команды Deceuninck – Quick Step: 4 часа 14 минут и 7 секунд. На нынешней французской многодневке британец уже был победителем на четвертом и шестом этапах. В своей карьере мастер спринта уже выиграл 33 этапа на ТДФ. Теперь всего одной победы Кавендишу не хватает, чтобы сравняться с историческим рекордом легендарного бельгийца Эдди Меркса (Eddy Merckx), который с 1969 по 1975 год выиграл на французской Большой петле 34 этапа. AFP отмечает, что в нынешней гонке остается еще четыре «спринтерских» этапа, дающих Кавендишу шанс установить новый рекорд в истории ТДФ.

Number 33 for the "Manx Missile" 🇮🇲 @MarkCavendish after excellent work from @deceuninck_qst



Relive the final KM in Valence



La 33ème pour le "Manx Missile" 🇮🇲 @MarkCavendish après un très gros travail de @deceuninck_qst.



Revivez le dernier kilomètre à Valence!#TDF2021 pic.twitter.com/Z1Vlr2w3K7 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2021

Второе место на этапе занял бельгиец Ваут ван Арт (Jumbo – Visma). Третьим был бельгиец Яспер Филипсен (Alpecin – Felix).

Общий зачет

После десятого этапа «Тур де Франс» лидерство в генерале сохранил словенец Тадей Погачар. Время обладателя «желтой майки» — 38 часов 25 минут 17 секунд.

Вторым в общем по-прежнему идет зачете идет австралиец Бен О’Коннор (AG2R Citroen Team). Он уступает лидеру 2 минуты одну секунду.

Третье место в генерале ТДФ сохранил колумбиец Ригоберто Уран (EF Education – Nippo). Он проигрывает лидеру 5 минут 18 секунд.

Десятый этап «Тур де Франс» Альбервиль – Валанс 6 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Десятый этап «Тур де Франс» Альбервиль – Валанс 6 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Десятый этап «Тур де Франс» Альбервиль – Валанс 6 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Десятый этап «Тур де Франс» Альбервиль – Валанс 6 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Десятый этап «Тур де Франс» Альбервиль – Валанс 6 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Десятый этап «Тур де Франс» Альбервиль – Валанс 6 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

На старте 10-го этапа (слева направо): Наиро Кинтана (майка в горошек) Тадей Погачар (желтая майка) и Марк Кавендиш (зеленая майка). Anne-Christine POUJOULAT AFP

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