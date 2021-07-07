Король «Лысой горы»: бельгиец ван Арт выиграл одиннадцатый этап «Тур де Франс – 2021»

Чемпион Бельгии и специалист в гонках по равнинной местности Вут ван Арт одержал впечатляющую победу на одиннадцатом этапе ТДФ, кульминацией которого было двойное восхождение на гору Мон-Ванту, называемую «гигантом Прованса». «Желтую майку» лидера в генеральной классификации на этапе 7 июля, правда не без дополнительных усилий, вновь удержал словенец Тадей Погачар.

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Одиннадцатый этап французской Большой петли прошел в среду, 7 июля, в департаменте Воклюз региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег. Гонщики преодолели почти 199 километров между городками Сорг (Sorgues) и Малосен (Malaucène). Кульминацией этапа и всей второй недели «Тур де Франс» стало двойное восхождение на гору Мон-Ванту (Mont Ventoux) и двойным спуском (набор высоты 4400 м). Маршрут ТДФ шестнадцать раз с 1951 года проходил через «Лысую гору», называемую еще «Гигантом (или Чудовищем) Прованса». В этом году организаторы гонки впервые решили сделать восхождение двойным.

Первым к финишу на этапе пришел бельгиец Вут ван Арт из команды Jumbo – Visma с результатом 5 часов 17 минут и 43 секунды. На минуту с лишним от него отстали обладатели второго и третьего места на этапе француз Кенни Эллисонд и голландец Бауке Моллема (оба из команды Trek – Segafredo).

26-летний ван Арт завоевал титул чемпиона Бельгии за шесть дней до начала «Тур де Франс», в котором он участвует в третий раз. И каждый раз выигрывает на этапах: в 2019 году он стал победителем одного спринта, в прошлом году — дважды приходил первым на равнинных этапах. Ван Арт также трехкратный чемпион мира по велокроссу.

На финише 7 июля «желтую майку» лидера сохранил словенец Тадей Погачар, прошлогодний победитель «Тур де Франс». Его время в генерале теперь — 43 часа 44 минуты и 38 секунд.

На второе место с третьего в генерале — с отставанием от лидера на 5 минут 18 секунд — поднялся колумбиец Ригоберто Уран (EF Education – Nippo). А на третье место с четвертого вышел датчанин Йонас Вингегор (Jumbo – Visma), от лидера-словенца он отстает на пять с половиной минут.

Четвертым в генерале идет эквадорец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), а пятым — австралиец Бен О’Коннор из французской команды AG2R Citroen.

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Одиннадцатый этап «Тур де Франс» Сорг – Малосен 6 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

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