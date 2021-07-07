Сборная Италии вышла в финал Евро после победы в серии пенальти над Испанией

Сборная Италии после победы над испанцами в полуфинале Евро-2020 6 июля 2021 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Сборная Италии победила Испанию в серии пенальти и в четвертый раз в истории вышла в финал чемпионата Европы. Во вторник вечером, 6 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли» после ничейного счета 1 – 1 в основное и дополнительное время итальянцы одолели испанцев в серии одиннадцатиметровых 4 – 2. В воскресенье за европейский титул Италия поберется с победителем матча Англия – Дания, который пройдет в эту среду в Лондоне.

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Счет для сборной Италии на 60-й минуте после контратаки открыл Федерико Кьеза, отправив мяч в дальний угол ворот обводящим ударом. У испанцев Альваро Мората вышел на замену на 62-й минуте и сравнял счет на 80-й после розыгрыша в пас по центру, переведя игру в дополнительное время. Овертайм завершился с тем же счетом 1 – 1 (не считая мяча, забитого итальянцами из офсайда).

В серии пенальти вратари Джанлуиджи Доннарумма и Унаи Симон отразили по одному удару, а испанский полузащитник Дани Ольмо пробил выше ворот.

0:0. Локателли (вратарь) – Ольмо (мимо) 1:1. Белотти (гол) – Морено (гол) 2:2. Бонуччи (гол) – Алькантара (гол) 3:2. Бернардески (гол) – Мората (вратарь) 4:2. Жоржиньо (гол)

Сборная Италии впервые за девять лет вышла в финал международного первенства (в 2012 году в финале ЧЕ в Киеве итальянцы проиграли испанцам с разгромным счетом 0 – 4). К нынешнему финалу в Лондоне команда Италии подошла с серией из 33 победных матчей. 11 июля на стадионе «Уэмбли» итальянцы надеются взять главный футбольный трофей Европы после полувекового перерыва (и победы Италии на ЧЕ в 1968 году).

Второй полуфинальный матч начнется в эту среду в 21 час: сборная Англии встретится с командой Дании. В 2018 году в полуфинале ЧМ англичане уступили хорватам, а их последнее участие в полуфинале ЧЕ относится к 1996 году.

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