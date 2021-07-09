Марк Кавендиш вошел в историю «Тур де Франс» после победы на тринадцатом этапе

Британец Марк Кавендиш первым финишировал на тринадцатом этапе французской многодневки, одержав четвертую победу на нынешнем ТДФ и 34-ю по счету в своей карьере. По числу побед на этапах он сравнялся с историческим рекордом полувековой давности легендарного бельгийца Эдди Меркса. В эту пятницу, 9 июля, «желтую майку» лидера в генеральной классификации вновь сохранил словенец Тадей Погачар.

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36-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш из команды Deceuninck – Quick Step выиграл 13-й этап «Тур де Франс», который в эту пятницу проходил между Нимом и Каркасоном. Расстояние в почти 220 километров он преодолел за 5 часов 4 минуты 29 секунд — со средней скоростью 43,4 км/ч. Второе место на этапе занял его партнер по команде датчанин Микаэль Мёрков, третьим был бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix.

🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish took his 34th stage win to equal Eddy Merckx record!



The final KM ⬇️



🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish remporte sa 34ème victoire d'étape sur le Tour et égale le record d'Eddy Merckx.



Le dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/VUxyXN7mKa — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

Марк Кавендиш в 34-й раз в своей карьере финишировал первым на этапах «Тур де Франс». На нынешней французской Большой петле это уже четвертая его победа на этапах, благоприятных для спринтеров. В эту пятницу британец повторил рекорд пятикратного победителя французской веломногодневки бельгийца Эдди Меркса, который с 1969 по 1975 год выиграл на ТДФ 34 этапа.

Четыре новых победы на «Тур де Франс – 2021» Марк Кавендиш одержал тринадцать лет спустя после самого первого в карьере выигранного этапа на французской гонке. Ее директор Кристиан Прюдом назвал британского спортсмена «лучшим спринтером в истории» ТДФ.

🤩 Enjoy the emotion of a 𝟑𝟒𝐭𝐡 stage win!



🤩 Savourez toute l'émotion d'une 𝟑𝟒𝐞̀𝐦𝐞 victoire d'étape !



🎩 @MarkCavendish!#TDF2021 pic.twitter.com/xiZC2UWtv0 — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021

Накануне, 8 июля, победителем двенадцатого этапа был немецкий велогонщик Нильс Политт из команды Bora-Hansgrohe. преодолел Дистанцию в 159,4 км между Сен-Поль-Труа-Шато и Нимом он проехал за 3 часа 22 мин 12 сек. В четверг Нильс Политт финишировал в одиночку, оторвавшись на полминуты от занявших второе и третье места испанца Иманоля Эрвити (Movistar) и австралийца Харри Суини (Lotto Soudal).

Генеральная классификация после этапа №13

В общем зачете после тринадцати этапов по-прежнему лидирует словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates), победитель прошлогодней французской многодневки. На этапе в пятницу, 9 июля, он занял лишь 26-е место. Время Погачара в генерале — 52 часа 27 минут и 12 секунд.

Начиная с одиннадцатого этапа тройка лидеров генеральной классификации не меняется. Вслед за Погачаром на втором месте идет колумбиец Ригоберто Уран (EF Education – Nippo), отстающий на 5 минут 18 секунд. Третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (Jumbo – Visma), от лидера-словенца он отстает на пять с половиной минут.

Тринадцатый этап «Тур де Франс» Ним – Каркасон 9 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Тринадцатый этап «Тур де Франс» Ним – Каркасон 9 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Тринадцатый этап «Тур де Франс» Ним – Каркасон 9 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Тринадцатый этап «Тур де Франс» Ним – Каркасон 9 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Тринадцатый этап «Тур де Франс» Ним – Каркасон 9 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Тринадцатый этап «Тур де Франс» Ним – Каркасон 9 июля 2021. REUTERS - STEPHANE MAHE

Тринадцатый этап «Тур де Франс» Ним – Каркасон 9 июля 2021. Финиш - победитель этапа Марк Кавендиш в зеленой майке лидера спринтерского зачета по очкам. REUTERS - BENOIT TESSIER

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