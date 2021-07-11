Джокович одолел Берреттини в финале Уимблдона и выиграл свой 20-й «Шлем»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в финале Уимблдонского турнира и завоевал рекордный 20-й «Большой шлем». В воскресенье, 11 июля, ему противостоял итальянец Маттео Берреттини.

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Джокович приехал на Уимблдон с настроем на исторические достижения. Победа на британских кортах позволила ему повторить рекорды Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по количеству трофеев турниров «Большого шлема». В карьере Джоковича это шестая победа на Уимблдоне — больше лишь у Пита Сампраса (7) и Федерера (8). При этом серб выиграл турнир в третий раз подряд, ранее это удавалось Федереру, Сампрасу и Бьорну Боргу. Наконец, Ноле стал пятым в Открытой эре, кому удалось в одном сезоне выиграть и «Ролан Гаррос», и Уимблдонский турнир, и первым с 1969 года теннисистом, в одном сезоне выигравшим помимо этих двух турниров еще и Australian Open.

Bouncing back the only way he knows how 👌@DjokerNole wins the second set 6-4 to level up this thrilling final#Wimbledon pic.twitter.com/2DVC3LuzCn — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

При этом стоит признать, что в этот раз Джокович попал не в самую сложную сетку. Самой напряженное для него стала полуфинальная схватка с канадским теннисистом Денисов Шаповаловым, закончившаяся со счетом 7:6, 7:5, 7:5 в пользу серба.

Маттео Берреттини был не самым легким противником для финального матча: итальянец прекрасно играет на траве и в нынешнем году до сих пор на этом покрытии не проигрывал. В полуфинале он в четырех сетах обыграл польского спортсмена Хуберта Хуркача, выбившего из турнира Роджера Федерера и Даниила Медведева.

В первом сете Берреттини оказал достойнейшее сопротивление Джоковичу, отыгравшись с 2:5 до 5:5, а затем и вовсе взяв первый сет. Второй сет остался за Ноле: 6:4. Третий сет открылся подачей итальянца и развивался напряженно. Постепенно Джокович начал демонстрировать более стабильную игру, а Берреттини — все чаще ошибаться. В итоге третий сет остался за Джоковичем. В решающем четвертом сете серб заработал брейк-поинт, за два гейма до конца встречи Берреттини допустил ряд ошибок, и Новак Джокович немного вышел вперед по сетам. Однако затем итальянский теннисист собрался и отыграл подряд два матчбола. Ноле заработал третий, Берреттини отправил мяч в сетку. Итог встречи: 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.

Позднее вечером 11 июля в Лондоне состоится еще один финал крупного спортивного первенства — Чемпионата Европы по футболу. Сборная Италии сыграет со сборной Англии. Новак Джокович в интервью Sky Sport Italia выразил надежду, что «Италия победит только вечером», намекая на свою собственную схватку с итальянцем Берреттини.

Dreams do come true ✨ pic.twitter.com/q0RgY4rQmH — Ash Barty (@ashbarty) July 10, 2021

За день до финала в мужском разряде, в субботу, 10 июля, решилась судьба трофея среди теннисисток. В финальном матче первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла соперницу из Чехии Каролину Плишкову: 6:3, 6:7, 6:3. До финала Уимблдона спортсменки играли семь раз, в пяти встречах победа была на стороне Барти. Это первая победа австралийки на Уимблдоне, ранее она лишь однажды отбиралась на вторую неделю турнира. Плишкова играла свой второй финал на турнире «Большого шлема» после US Open-2016.

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