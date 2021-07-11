Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу

Сборная Италии впервые с 1968 года стала чемпионом Европы по футболу, обыграв сборную Англии на лондонском стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. После основного времени счет был 1:1. Судьба чемпионского титула Евро-2020 определилась в серии послематчевых пенальти — 3:2 в пользу Италии.

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1:0 в пользу англичан

Счет открыли уже на второй минуте. После углового, проведенного итальянцами, англичане убежали в контратаку. Защитник Люк Шоу получил пас от вернувшегося в этом матче в основу Кирана Триппьера и поразил ворота итальянцев. 1:0 в пользу сборной Англии. Это самый быстрый гол в финалах Евро.

Fastest goal ever in a EURO final (1 minute, 57 seconds) ✅



⚽️ Luke Shaw#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/FSEqkNwBk7 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Подопечные Роберто Манчини попытались оправиться от столь быстрого развития событий, что привело к штрафному у ворот англичан. Лоренцо Инсинье сумел перебросить стенку, но мяч прошел выше ворот. Однако и англичане не сбавили оборотов, зарабатывая угловые у ворот противника и заставляя понервничать голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннарумму, а вместе с ним и всех болельщиков сборной Италии. В целом, после быстрого гола англичане смотрелись точнее и увереннее соперников.

На 35 минуте Федерико Кьеза нанес дальний удар по воротам Англии. Вратарь Джордан Пикфорд проводил взглядом мяч, летящий рядом со штангой. На попытку итальянцев сравнять счет англичане ответили контратакой и еще одним опасным моментом у ворот противника. К счастью для сборной Италии, защитник вынес мяч подальше от ворот.

Финал Евро. Англия против Италии Pool via REUTERS - ANDY RAIN

За 10 минут до конца первого тайма итальянцы стали все чаще владеть мячом, однако проникнуть в штрафную соперников им удавалось с трудом. На 44-й минуте Чиро Иммобиле нанес удар, однако попал в бедро защитнику. Марко Верратти осуществил подбор и пробил из-за штрафной, но Пикфорд перехватил мяч.

К первым 45 минутам арбитр добавил еще четыре. По итогам первого тайма в общей сложности сборная Италии нанесла по воротам подопечных Гарета Саутгейта шесть ударов, англичане ответили одним, но зато в створ. Итальянцы в первом тайме также нанесли в створ ворот лишь один удар. Итальянцы владели мячом 66% времени и показали чуть более высокую точность пасов — 88% против 74% у англичан. Однако переломить хода игры им это не помогло, и на перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона.

1:1

В начале второго тайма желтую карточку заработал Николо Барелла за фол на Харри Кейне, а Рахим Стерлинг упал после столкновения с Джорджо Кьеллини в штрафной. Хотя момент мог бы стать поводом для наказания, судья принял решение не прерывать игру.

На 50-й минуте арбитр назначил штрафной в ворота англичан. Бить вновь пошел Инсинье и вновь неудачно. Манчини провел двойную замену: вместо Николо Бареллы и Чиро Иммобиле вышли Бриан Кристанте и Доменико Берарди. Опасный момент у английских ворот создал Инсинье, пробив под острым углом, но Пикфорд отразил атаку. Затем еще один удар по воротам противника нанес Федерико Кьеза, и Пикфорд вновь потащил.

Бонуччи стал самым возрастным футболистом, забившим в финале Евро: ему 34 года и 71 день. Paul ELLIS POOL/AFP

На 67-й минуте Италия все же смогла сравнять счет: Леонардо Бонуччи, получивший незадолго до этого желтую карточку, поразил ворота после отскока мяча от штанги по итогам розыгрыша углового. 1:1. Бонуччи стал самым возрастным футболистом, забившим в финале Евро: ему 34 года и 71 день.

Саутгейт провел замену, отправив на скамейку Кирана Триппьера и Деклана Райса и выпустив на поле Букайо Саку и Джордана Хендерсона.

На 80-й минуте Кьеза разогнался, однако защитник англичан Кайл Уокер не пустил его в штрафную. Итальянец упал, на поле вышли врачи, чтобы осмотреть его лодыжку. В итоге его заменил Федерико Бернардески.

За три минуты до конца основного времени на поле выбежал болельщик, игра прервалась, затем к 90 минутам арбитр добавил еще шесть. В завершении тайма Инсинье покинул поле, уступив место Андреа Белотти, а Кьеллини получил заслуженную желтую после того, как схватил за ворот футболки Букайо Саку и вытянул его за боковую линию.

Овертайм и пенальти

В начале овертайма Роберто Манчини заменил Марко Верратти на Мануэля Локателли. Сборные пытались обострять, однако счет на табло оставался неизменным. Гаррет Саутгейт выпустил на поле Джека Грилиша вместо Мейсона Маунта. В завершении первого дополнительного тайма арбитр назначил штрафной в пользу англичан, так как увидел, что мяч попал в руку одного из итальянцев. Однако удар не принес англичанам желаемого результата.

На 106-й минуте желтую карточку получил и англичанин Гарри Магуайр, заваливший возле штрафной футболиста команды соперников. Бернардески мощно пробил штрафной, но Пикфорд со второй попытки накрыл мяч.

Вторая часть овертайма запомнится также столкновением Жоржиньо и Грилиша. Итальянец получил желтую. Вратарь итальянцев Доннарумма вышел далеко из ворот для приема штрафного и спас свою команду.

За две минуты до конца вторых 15 минут Саутгейт заменил Джордана Хендерсона на Маркуса Рашфорда и Кайла Уокера на Джейдена Санчо. У итальянцев вместо левого защитника Палмьери Эмерсона вышел правый защитник Алессандро Флоренци.

После овертайма счет так и остался 1:1. Судьба чемпионского титула решилась в серии пенальти. Первая пара пенальти попала в ворота, но затем нападающий Италии Андреа Белотти пробил, а Пикфорд отразил удар. Англия вышла вперед, но Маркус Рашфорд попал в штангу, и команды вновь оказались в равных условиях. Затем Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти, и у итальянцев был шанс закончить игру, но Пикфорд также спас ворота своей сборной, направив удар Жоржиньо в штангу. И вновь на помощь Италии пришел Доннарумма, отбив удар Букайо Саки. Итог — 3:2 в пользу Италии по пенальти, и второй титул чемпиона Европы в истории сборной с 1968 года.

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