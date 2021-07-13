16-й этап «Тур де Франс» в Пиренеях завершился сольной победой австрийца Конрада

Патрик Конрад стал первым с 2005 года австрийцем, выигравшим этап «Тур де Франс». 16-й этап 13/07/2021.

Австрийский велогонщик Патрик Конрад стал победителем шестнадцатого этапа французской многодневки, оторвавшись от соперников за 36 километров до финиша в Пиренеях. В этот вторник 29-летний гонщик из команды Bora-Hansgrohe выиграл для Австрии первый этап ТДФ с 2005 года, а также одержал свою первую личную победу за пределами родины. В генеральной классификации за пять дней до финиша в Париже уверенное лидерство удержал словенец Тадей Погачар, победитель «Тур де Франс – 2020».

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Во вторник, 13 июля, после дня отдыха в Андорре 145 участников Большой петли начали заключительную неделю многодневки. Новый этап в Пиренеях между горнолыжным курортом Эль-Пас-де-ла-Каса (Андорра) и французским Сен-Годансом протяженностью 169 километров стал состязанием «горняков» на четырех подъемах второй и первой категорий.

Австриец Патрик Конрад принес своей команде Bora-Hansgrohe вторую в нынешней гонке победу на этапе, пять дней спустя после успеха немца Нильса Политта. Дважды чемпион Австрии в шоссейных гонках оторвался от соперников за 36 километров до финиша, показав итоговое время 4 часа 1 минуту и 59 секунд.

🏅 Solo wins are trending on the Tour this year! 🇦🇹 @PatricKonrad was the winner in Saint-Gaudens after a strong attack!



See his last KM ⬇️



🏅 Une nouvelle victoire en solitaire sur ce #TDF2021! 🇦🇹 @PatricKonrad était le plus costaud pour s'imposer à Saint-Gaudens !#TDF2021 pic.twitter.com/dMgecD0I1P — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2021

Конрад стал первым с 2005 года австрийцем, выигравшим этап ТДФ. Он на 42 секунды опередил итальянца Сонни Кольбрелли (второе место / команда Bahrain Victorious) и австралийца Майкл Мэтьюза (третий на этапе / BikeExchange). С тем же отставанием от австрийца пришли к финишу обладатели четвертого и пятого мест — французы Пьер-Люк Перишон из Cofidis и Франк Боннамур, выступающий в команде BB Hotels.

«Тур де Франс» финишировал в Сен-Годансе в пятнадцатый раз в своей истории и впервые с 1999 года, когда победу на этапе одержал россиянин Дмитрий Конышев.

В среду и четверг участникам ТДФ предстоят два последних горных этапа. 14 июля гонщики должны преодолеть 178,4 километров семнадцатого этапа: стартовав в городке Мюре, они финишируют на вершине Коль дю Порте (Col du Portet), на высоте 2215 метров. Восемнадцатый этап протяженностью 129,7 км пройдет между городом По и Люз Ардиден. Одним из зрителей на маршруте станет президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Генерал» Тадей Погачар

За пять дней до финиша на Елисейских полях «желтую майку» лидера уверенно удерживает словенец Тадей Погачар. На шестнадцатом этапе во вторник действующий чемпион ТДФ и гонщик команды UAE Team Emirates пришел к финишу 14 минут спустя после победителя Патрика Конрада.

В генеральной классификации Погачар сохраняет более чем пятиминутный отрыв от непосредственных преследователей — занимающего второе место колумбийца Ригоберто Урана (EF Education – Nippo), идущего третьим датчанина Йонаса Вингегора (Jumbo – Visma), а также эквадорца Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), чье четвертое место в генерале от третьего отделяет всего одна секунда.

AFP отмечает, что подобного «комфортного» отрыва в генерале на данном этапе французской многодневки у обладателя «желтой майки» лидера не было уже последние 20 лет.

Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Патрик Конрад ушел в отрыв перед финишем. Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Шестнадцатый этап «Тур де Франс» Эль-Пас-де-ла-Каса – Сен-Годанс 13 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

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