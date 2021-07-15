Церемонию награждения на Олимпиаде в Токио скорректировали из-за коронавируса

Призеры и победители Олимпийских игр в Токио сами будут надевать на себя награды. Также во время церемоний награждения не будет объятий и рукопожатий. Такие изменения были сделаны в связи с пандемией коронавируса.

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Медали будут доставляться к пьедесталу на подносе, и олимпийцы сами будут брать их и надевать. Ранее это делали представители Международного Олимпийского комитета, важные фигуры мирового спорта или спортивные функционеры.

При этом, как отметил глава МОК Томас Бах, на подносы медали будут водружаться людьми в перчатках, прошедших дезинфекцию. Так спортсмены смогут быть уверены в том, что до них никто не прикасался к наградам.

Кроме того, участники церемонии должны будут быть привиты от COVID-19, носить маски, а традиционное фото всех трех призеров на первой ступеньке подиума делать не будут, чтобы спортсмены не подходили друг к другу слишком близко.

Key changes to medal ceremonies @Tokyo2020:

➡️Participants with masks at all times

➡️More distancing between gold, silver and bronze

➡️All presenters vaccinated

➡️Athletes take medals from trays carried by presenters

➡️No group photo on gold medal podiumhttps://t.co/KOuHgNoeps — IOC MEDIA (@iocmedia) July 15, 2021

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Она будет проходить при чрезвычайных обстоятельствах. Изначально японские власти запретили присутствие иностранных зрителей на олимпийских трибунах в столичном регионе, но планировали допустить местных зрителей, однако затем отказались и от этой мысли из соображений санитарной безопасности. Получат ли зрители возможность присутствовать на соревнованиях, запланированных в других регионах Японии, не уточняется.

14 июля стало известно, что российские спортсмены получили инструкцию о том, как вести себя на Олимпиаде в связи с рисками «провокаций» в СМИ и соцсетях. Рекомендации, подготовленные Олимпийским комитетом России, охватывают ряд вопросов, которые, по мнению составителей инструкции, могут быть заданы олимпийцам. В их числе — вопросы об отношениях России и Украины, допинге, движении Black Lives Matter и других темах.

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