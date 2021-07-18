Словенец Тадей Погачар во второй раз подряд выиграл «Тур де Франс»

В воскресенье, 18 июля, на Елисейских полях в Париже завершилась 108-я велогонка «Тур де Франс». Победитель прошлого года 22-летний Тадей Погачар повторил свой успех и второй раз подряд выиграл Большую петлю, возглавив генеральную классификацию. Помимо желтой майки победителя Погачар также завоевал гороховую майку сильнейшего в горной классификации и белую майку лучшего молодого велогонщика. Лидерство в спринтерском зачете удержал Марк Кэвендиш.

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В этот раз заключительный этап ТДФ стартовал в парижском пригороде Шату. 108,4 км — именно такую дистанцию преодолели 18 июля велогонщики до финишной черты. Финальный этап — такой же престижный, как и все остальные, но традиция гонки предписывает, что пелотон должен приехать на Елисейские поля группой. Поэтому на протяжении большей части дистанции спортсмены не предпринимают особенно острых атак, и судьба этапа решается возле Триумфальной арки в Париже.

It's @TeamEmiratesUAE and the 💛 Yellow Jersey who lead us over the finish line to enter the first lap!@TeamEmiratesUAE ouvre la course pour le premier passage du peloton sur la ligne d'arrivée !#TDF2021 pic.twitter.com/wDtxIpNrMd — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

Победу на заключительном этапе одержал бельгиец Ваут ван Арт (Jumba Visma), а триумфатором генеральной классификации, как и в прошлом году, стал словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Он — первый после Второй мировой войны велогонщик, выигравший шесть этапов «Тур де Франс» до своего 23-летия. Также он второй после Криса Фрума гонщик, сумевший во время одного выпуска ТДФ выиграть и «разделку», и горный этап дважды в карьере. По одному разу это удавалось Альберто Контадору, Тому Дюмулену, а по итогам ТДФ-2021 еще и бельгийцу Вауту ван Арту (Jumba Visma). Наконец, молодой словенец второй раз подряд завоевал желтую и гороховую майки, что удавалось ранее лишь легендарному Эдди Мерксу в 1969 и 1970 годах. Белой майки лучшего молодого гонщика в эпоху Меркса не существовало.

Погачар на подиуме ТДФ, 18 июля 2021 © REUTERS - BENOIT TESSIER

Имя ветерана велоспорта на этом «Тур де Франс» неоднократно упоминалось и в связи с гоночными достижениями британца Марка Кэвендиша. Он завоевал зеленую майку лучшего спринтера. Для Кэвендиша, которого многие любители велоспорта называют лучшим спринтером XXI века, заключительный этап гонки был по-настоящему решающим, так как в случае не совсем удачного выступления он бы уступил призовую джерси шедшему на второй позиции Майклу Мэттьюсу (Team Sunweb). Но Кэвендиш дотерпел. 36-летний велогонщик из команды Deceuninck — Quick Step в этом выпуске ТДФ одержал четыре победы. Cтоль высокий результат он показал тринадцать лет спустя после самого первого в карьере выигранного этапа на французской гонке. Примечательно, что он принял участие в ТДФ впервые с 2018 года и попал в заявку Deceuninck — Quick Step в последний момент, заменив Сэма Беннета.

Марк Кэвендиш и Эдди Меркс перед 19-м этапом ТДФ. Они делят рекорд в 34 победы на этапах Большой петли. 16 июля 2021 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Четыре победы на «Тур де Франс — 2021» позволили британцу приблизиться к историческому достижению Эдди Меркса, 34 раза поднимавшегося на подиум по итогам этапов. Перед 19-м этапом Муранкс—Либурн 16 июля Меркс и Кэвендиш встретились на старте гонки. Бельгийский ветеран пожелал британцу побить его рекорд, однако на этот вызов Кэвендиш будет отвечать уже в следующем выпуске «Тур де Франс»: на этапе 18 июля он финишировал третьим.

Некоторые из самых ярких участников Большой петли на старт заключительного этапа 18 июля не вышли. К примеру, датчанин Якоб Фульсанг (Astana), занимавший на подступах к 21-му этапу 38 место в генеральной классификации предпочел завершить участие досрочно, чтобы сосредоточиться на подготовке к Олимпийским играм в Токио. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Фульсанг был вторым после Грега Ван Авермата.

У многих участников «Тур де Франс » не будет возможности долго восстанавливаться после гонки, так как Олимпийские игры в Токио начнутся уже 23 июля.

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