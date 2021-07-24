Уроженец Тбилиси дзюдоист Лука Мхеидзе завоевал в Токио первую французскую медаль

Сборная Франции в субботу, 24 июля, завоевала первую награду на Олимпийских играх в Японии. Дзюдоист Лука Мхеидзе стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг. С победой 25-летнего спортсмена, бывшего беженца, поздравил президент Эмманюэль Макрон.

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В поединке за бронзовую награду французский дзюдоист Лука Мхеидзе победил южнокорейца Ким Вон Джина. Олимпийским чемпионом стал японец Наохиса Такато, одолевший Юн Вэй Янга из Тайбэя.

Первый французский олимпийский призер в Токио, Лука Мхеидзе, родился 5 января 1996 г. в Тбилиси. Ему было 12 лет, когда его семья была вынуждена покинуть Грузию после «августовской войны» 2008 г. Восемь месяцев семья Мхеидзе провела в Польше, а затем, получив статус политических беженцев, перебралась во Францию, рассказывает эпопею франко-грузинского дзюдоиста издание 20 minutes. Дзюдо Лука занимался с детства и тренировался всегда, даже во время польского ожидания документов. Во Франции он выступал в разных юниорских клубах, а в 2015 году завоевал звание чемпиона Франции среди юниоров.

Les Jeux olympiques, ce sont de formidables histoires humaines. Né en Géorgie, naturalisé Français en 2015, Luka Mkheidze vient d'obtenir la première médaille française à Tokyo. Fierté partagée par la Nation qu’il a choisie ! https://t.co/qUh6LdU3kW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2021

С победой в Токио 25-летнего дзюдоиста поздравил Эмманюэль Макрон. «Олимпийские игры — это замечательные человеческие истории», — написал в твиттере французский президент. «Лука Мхеидзе родился в Грузии, получил французское гражданство в 2015 году и только что завоевал первую французскую медаль в Токио. Гордость, которую разделяет избранная им страна!» — пишет французский президент.

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