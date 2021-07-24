Уроженец Тбилиси дзюдоист Лука Мхеидзе завоевал в Токио первую французскую медаль

Опубликовано:

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоист Лука Мхеидзе
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоист Лука Мхеидзе REUTERS - HANNAH MCKAY
RFI
2 мин

Сборная Франции в субботу, 24 июля, завоевала первую награду на Олимпийских играх в Японии. Дзюдоист Лука Мхеидзе стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг. С победой 25-летнего спортсмена, бывшего беженца, поздравил президент Эмманюэль Макрон. 

Реклама

В поединке за бронзовую награду французский дзюдоист Лука Мхеидзе победил южнокорейца Ким Вон Джина. Олимпийским чемпионом стал японец Наохиса Такато, одолевший Юн Вэй Янга из Тайбэя.

Первый французский олимпийский призер в Токио, Лука Мхеидзе, родился 5 января 1996 г. в Тбилиси. Ему было 12 лет, когда его семья была вынуждена покинуть Грузию после «августовской войны» 2008 г. Восемь месяцев семья Мхеидзе провела в Польше, а затем, получив статус политических беженцев, перебралась во Францию, рассказывает эпопею франко-грузинского дзюдоиста издание 20 minutes. Дзюдо Лука занимался с детства и тренировался всегда, даже во время польского ожидания документов. Во Франции он выступал в разных юниорских клубах, а в 2015 году завоевал звание чемпиона Франции среди юниоров.

С победой в Токио 25-летнего дзюдоиста поздравил Эмманюэль Макрон. «Олимпийские игры — это замечательные человеческие истории», — написал в твиттере французский президент. «Лука Мхеидзе родился в Грузии, получил французское гражданство в 2015 году и только что завоевал первую французскую медаль в Токио. Гордость, которую разделяет избранная им страна!» — пишет французский президент.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями