Шпажист Ромен Каннон принес Франции первое золото на Олимпиаде

Француз Ромен Каннон победил на Олимпиаде в Токио и принес своей сборной первую золотую медаль. В финале шпажист сумел обойти своего соперника из Венгрии Гергея Шиклоши со счетом 15:10. Бронзовая медаль по фехтованию на шпагах досталась украинцу Игорю Рейзлину.

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24-летний шпажист Ромен Каннон одержал свою первую победу на Олимпийских играх. При этом он не должен был даже участвовать в соревнованиях — в Токио он ехал в качестве запасного, и выйти на бой ему позволил скандал с олимпийским чемпионом Даниэлем Жераном. В 2020 году он сдал положительную допинг-пробу и пропустил Игры в Японии.

L’or et la manière 🥇

Bravo Champion 🇫🇷

Bravo Romain 🇫🇷

Bienvenue dans la belle famille des champions olympiques #FRA pic.twitter.com/ETdAoERWGe — Laura Flessel (@FlesselLaura) July 25, 2021

Ромен Каннон родился во Франции, но еще в раннем детстве уехал в Бразилию и Соединенные Штаты. Его родители продают макаруны в Нью-Йорке. Именно в США Каннон стал заниматься спортом и открыл для себя фехтование на шпагах, отмечает L’Equipe.

До Олимпиады в Токио Ромен Каннон практически не был известен: в 2019 году он занял седьмое место на мировом кубке в Ванкувере.

Бронзовая медаль в фехтовании на шпагах досталась украинцу Игорю Рейзлину. Он проиграл Каннону в полуфинале. Россиянин Сергей Бида уступил французу в четвертьфинале.

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