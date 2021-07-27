Пловцы из России завоевали олимпийское золото впервые за 25 лет

Евгений Рылов стал в плавании первым за 25 лет олимпийским чемпионом из России

На Олимпиаде в Токио пловцы из России Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали золото и серебро на дистанции 100 м на спине, а Максим Храмцов стал первым в истории олимпийским чемпионом по тхэквондо из России.

Реклама Читать далее

Во вторник, 27 июля, Евгений Рылов завоевал золото в олимпийском бассейне. В прошлый раз пловцам из России удалось одержать победу на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Тогда на подиум взошли Александр Попов, выигравший золото на 50 м и 100 м вольным стилем, и Денис Панкратов, показавший лучший результат на дистанции 100 м и 200 м баттерфляем.

Серебряным призером в Токио стал Климент Колесников, лишь две сотых секунды уступивший Рылову. Таким образом, российские спортсмены впервые с московской Олимпиады-1980 оформили дубль: тогда советские спортсмены четыре раза завоевали комплект из серебряной и золотой награды.

Победы в дисциплине 100 м на спине у российских спортсменов не было с 1988 года, когда Игорь Полянский на Олимпиаде в Сеуле завоевал золото. С Игр в Атланте в дисциплине доминировали американские спортсмены. В этот раз пловцы из США тоже не остались без награды — на третьем месте за Рыловым и Колсниковым финишировал американский пловец Райан Мерфи.

Максим Храмцов 26 июля стал первым в истории олимпийским чемпионом в тхэквондо из России.

ДАААААААА!!! 🔥

Ещё одно золото наше!!!🥇

Максим Храмцов — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН по тхэквондо до 80 кг!



Поздравляем, Маааааакс! pic.twitter.com/FzSN24TtnU — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 26, 2021

На Играх в Японии команда тхэквондистов Олимпийского комитета России (из-за антидопинговых санкций именно под таким названием россияне участвуют в первенстве) выступает очень уверенно и результативно. В весовой категории до 58 кг бронзу завоевал Михаил Артамонов, Татьяна Минина принесла серебро в категории до 57 кг; Владислав Ларин претендует на победу в категории выше 80 кг, а Максим Храмцов в категории до 80 кг принес России первую в истории золотую награду в тхэквондо.

В финале Храмцов одолел спортсмена из Иордании Салеха Эль-Шарабати. Встреча завершилась со счетом 20:9 в пользу россиянина.

В телеграм-канале Олимпийского комитета России сообщается, что Максим Храмцов выступал на Олимпиаде со сломанной рукой: в мае он получил травму, в первом же поединке в Токио у него случился рецидив. Однако это не помешало спортсмену принести команде историческое золото.

Тхэквондо включили в олимпийскую программу в 2000 году, и долгое время на подиумах доминировали корейские спортсмены.

Также 26 июля золото на Олимпиаде завоевала мужская сборная ОКР по спортивной гимнастике. В командном многоборье Артур Далалоян, Денис Аблязин, Никита Нагорный и Давид Белявский опередили соперников из Японии и Китая. Последний раз до этого российские гимнасты одерживали победу в Атланте-1996.

Артур Далалоян за три месяца до Олимпийских игр получил травму — порвал ахиллово сухожилие. Он интенсивно работал для того, чтобы восстановиться к первенству, но до последнего момента не было уверенности в том, что он сможет выступить на всех снарядах. Решение было принято фактически накануне квалификации.

Далалоян, Аблязин, Нагорный и Белявский — действующие чемпионы мира в многоборье, а олимпийская награда для каждого из них — первая.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться