Французская дзюдоистка Кларисс Агбеньену стала олимпийской чемпионкой

Дзюдоистка Кларисс Агбеньену принесла Франции вторую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Во вторник, 27 июля, в весовой категории до 63 кг она победила соперницу из Словении Тину Трстеняк.

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Агбеньену — самая титулованная в истории французского дзюдо спортсменка: серебряный призер Олимпийских игр-2016, пятикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы. Примечательно, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в финале француженка так же боролась с Тиной Трстеняк, и тогда удача была на стороне словенки, и победа Агбеньену в Токио — реванш.

«Наконец-то! Золото было моей целью. У меня нет слов, это невероятно. Я не могла желать лучшего реванша. Хочу поблагодарить свою семью, я буду праздновать победу с ними, когда вернусь. Путь был очень сложным и долгим», — прокомментировала 28-летняя дзюдоистка свой чемпионский титул.

«Все этого ждали, но Кларисс абстрагировалась от ожиданий и концентрировалась лишь на своей цели. Несмотря на все ее мастерство, Олимпийские игры, давление, флаг — все это может повлиять даже на самых великих», — отметил тренер Агбеньену Ларби Бенбудауд. Именно новоиспеченная олимпийская чемпионка несла французский флаг вместе с гимнастом Самиром Аит-Саидом на церемонии открытия Игр.

Успех звезды французского дзюдо отметил в своем твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон.

Бронзу по итогам утешительных финалов получили канадка Катрин Бошмен-Пинар и итальянка Мария Чентраккио.

К настоящему моменту французские дзюдоисты завоевали в Японии четыре медали: золото Кларисс Агбеньену, бронзу Луки Мхеидзе, и серебро Амандин Бушар и Сары-Леони Сисик.

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