Олимпийским чемпионом по теннису стал Александр Зверев

Александр Зверев после победы в финале. 01.08.2021. Токио

Выступающий за сборную Германии 24-летний Александр Зверев в воскресенье, 1 августа, стал олимпийским чемпионом по теннису. В финале он обыграл 25-летнего россиянина Карена Хачанова.

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу Зверева, который и до этой игры находился в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) выше (5-я ракетка мира), чем Хачанов (25).

Александр Зверев родился в теннисной семье эмигрантов из России. Его отец — Александр Зверев-старший, бывший профессиональный игрок, выступавший за сборную СССР. Александр Зверев-младший родился в Германии.

Накануне в женском финале теннисного турнира ОИ-2020 в Токио победу одержала 24-летняя швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Она обыграла представительницу Чехии, 22-летнюю Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

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