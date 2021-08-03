Норвержец Вархольм установил сенсационный рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Норвержский легкоатлет Карстен Вархольм установил яркий рекорд на Олимпиаде в Токио. 25-летний спортсмен на целых 76 сотых секунды побил собственный же мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Он стал первым преодолевшим эту дистанцию быстрее, чем за 46 секунд.

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Двукратный чемпион мира Карстен Вархольм впервые получил олимпийское золото. Он одержал яркую победу в финальном забеге на 400 метров с барьерами. Эту дистанцию он преодолел за 45,94 секунды.

Атлет на целых 76 сотых секунды побил собственный же мировой рекорд (46,70), установленный совсем недавно, 1 июня 2021 года. Предыдущий рекорд (46,78) держался целых 29 лет.

Результат Вархольма называют сенсационным REUTERS - ANDREW BOYERS

Ближайший конкурент норвежца, американец Рай Бенджамин пришел вторым с результатом в 46,17 секунды. Это тоже был бы мировой рекорд, если бы не невероятная скорость Вархольма.

Бенджамин назвал этот забег «величайшим в истории Олимпийских игр». По его словам, с результатом Вархольма не сравнится даже знаменитый рекорд Усэйна Болта на стометровке (9,58).

Вархольм стал втором легкоатлетом, побившим мировой рекорд на токийской Олимпиаде. До него прыгунья из Венесуэлы Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке (15,67 м).

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