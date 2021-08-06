МОК отстранил от Олимпиады двух белорусских тренеров за давление на Кристину Тимановскую

Тренеры сборной Беларуси Юрий Моисевич и Артур Шимак лишены аккредитаций на Олимпиаде и выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину. Такое решение в пятницу, 6 августа, приняла дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета, рассмотрев дело белорусской спортсменки.

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«В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК лишил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича.», — сообщает МОК в своем заявлении, добавляя, что тренеров попросили «немедленно покинуть Олимпийскую деревню». Тренеры белорусской сборной по легкой атлетике Юрий Моисевич и Артур Шимак выполнили это требование и позднее смогут представить свою позицию дисциплинарной комиссии МОК.

The two coaches were requested to leave the Olympic Village immediately and have done so. They will be offered an opportunity to be heard. #Tokyo2020 #Olympics /3 END — IOC MEDIA (@iocmedia) August 5, 2021

В НОК Беларуси подтвердили информацию о лишении аккредитации на Играх в Токио двух тренеров белорусской команды по легкой атлетике. В ближайшее время Моисевич и Шумак вернутся в Минск, оставляя за собой право обжаловать решение МОК.

В пятницу на пресс-конференции в Токио глава МОК Томас Бах отметил, что дисциплинарная процедура в отношении тренеров сборной Беларуси продолжается, и комиссия примет соответствующие решения (в том числе, и о возможных санкциях) после завершения разбирательства.

«Мы не можем изменить политическую систему в какой-либо стране, это не наша миссия. Наша ответственность в том, чтобы как можно лучше защищать спортсменов, наказывать и отстранять от Игр тех, кто не уважает наши ценности», — цитирует AFP слова Томаса Баха, сказанные на пресс-конференции.

«Мы очень рады тому, что эта спортсменка (Кристина Тимановская) находится теперь в безопасности в Польше, и мы предложили свою помощь через польский Олимпийский комитет, для того чтобы помочь ей в ее спортивной карьере», — сказал глава МОК.

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу.

Скандал разразился после того, как легкоатлетка Кристина Тимановская на Олимпиаде раскритиковала белорусских спортивных чиновников за организационные провалы. Ее сняли с соревнований и, по словам самой Тимановской, пытались насильно отправить из Японии в Беларусь. В аэропорту Токио бегунья обратилась за защитой к японской полиции, а затем получила польскую визу.

В белорусском НОК утверждали, что решение о снятии Тимановской с Игр было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже в интернете были опубликованы аудиозаписи бесед, которые со спортсменкой провели члены делегации Беларуси, требуя, чтобы она покинула Токио.

По сообщениям СМИ, на записи предположительно были голоса главного тренера национальной сборной по легкой атлетике Юрия Моисевича и заместителя директора Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Артура Шумака.

В четверг на пресс-конференции в Варшаве Тимановская сказала, что эти аудиозаписи подлинные.

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