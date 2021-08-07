В напряженном финале в субботу, 7 августа, сборная Франции по волейболу одержала победу над командой Олимпийского комитета России и стала чемпионом Игр в Токио. Французские команды 7 августа играли сразу в нескольких финалах помимо волейбола: гандболисты стали чемпионами, а в финале баскетбольного турнира Франция завоевала серебро.

Реклама Читать далее

Российские волейболисты вышли в плей-офф из группы B с первого места, обыграв в четвертьфинале канадцев со счетом 3:0, а в полуфинале — соперников из Бразилии (3:1). При этом с Олимпийских игр в Сиднее 2000 года бразильские волейболисты всегда были в финалах олимпийских первенств.

Французы также вышли из группы В, но с четвертого места, обыграв в ¼ Польшу (3:2), а в ½ — Аргентину (3:0).

🇫🇷CHAMPIONS OLYMPIQUEEEEEEEEEEES 😱



HISTORIQUE !! NOTRE EQUIPE DE FRANCE DE VOLLEY REMPORTE LE GRAAL OLYMPIQUE ! 🥇



LA GAGNE OU RIEN.#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/50tn0Q2zOM — Equipe France (@EquipeFRA) August 7, 2021

После двух первых сетов Франция лидировала 2:0, однако затем россияне собрались и сравняли счет. В начале решающего сета российские волейболисты продолжали вести 6:3, но французам удалось отыграться, и в середине сета команды менялись сторонами при счете 8:6 в пользу Франции. Итог встречи: 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

В матче за 3-е место Аргентина обыграла Бразилии — 3–2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Команда под руководством тренера Лорана Тилли совершила историческое достижение. До этого волейболисты из Франции никогда не занимали на Олимпийских играх выше восьмого места. Причем восьмыми французы были в 1988 году в Сеуле.

Максим Михайлов, Артём Вольвич, Валентин Голубев и Дмитрий Волков — серебряные призеры Олимпийских игр 🥈

Сумасшедший матч и невероятные эмоции 😭



Парни, спасибо за эти Игры! Мы гордимся вами 💙

Ждём возвращения домой 🙏🏻#ЗенитКазань #5ZEN pic.twitter.com/0P0AuCGeRP — Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 7, 2021

Российские волейболисты олимпийских первенствах радуют болельщиков борьбой за награды: в 2008 они стали бронзовыми призерами, в 2016 году они вновь бились за бронзу, но уступили США, а в 2012 году стали чемпионами Олимпийских игр в Лондоне. Тогда россияне тоже уступали два сета, но сумели сравнять счет и вырвать победу у бразильцев.

Французские спортсмены на Олимпиаде-2020 продемонстрировали прекрасный результат в игровых видах спорта. 7 августа французские команды играли сразу в нескольких финалах помимо волейбола: французские гандболисты стали чемпионами, победив датчан, а в финале баскетбольного турнира Франция завоевала серебро, уступив США.

Олимпиада в Токио завершится в воскресенье, 8 августа. К концу соревновательного дня 7 августа сборная Франции занимает 10 место в медальном зачете с 32 наградами: у французов 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Команда Олимпийского комитета России завоевала 69 медалей и занимает четвертое место. Российские спортсмены выиграли 20 золотых, 26 серебряных и 11 бронзовых наград. Возглавляет рейтинг сборная Китая с 38 золотыми и медалями, а больше всего наград завоевали американские спортсмены — 108.

На 8 августа назначен еще один финал с участием сборных Франции и ОКР — в женском гандболе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться