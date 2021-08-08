Гандболистки Франции стали чемпионками Олимпиады после победы над россиянками

Женская сборная Франции по гандболу после победы над российской командой в борьбе за титул чемпионок Олимпиады в Токио 8 августа 2021.

Женская сборная Франции по гандболу завоевала свое первое олимпийское золото в последний день Игр в Токио, одержав победу над чемпионками прошлой Олимпиады — российскими спортсменками. В воскресенье, 8 августа, в финале французская сборная одолела команду Олимпийского комитета России со счетом 30:25. Золотую медаль гандболистки Франции завоевали на следующий день после высшей награды Игр, доставшейся мужской сборной страны по гандболу. Последнее золото вывело Францию на восьмое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады.

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В последний день Олимпиады в Токио гандболистки завершили серию успешных выступлений сборной Франции в игровых видах спорта на нынешних Играх.

Чемпионки мира в 2017 году и Европы в 2018-м, французские спортсменки выиграли свое первое в истории олимпийское золото — у россиянок, взявших высшую награду на предыдущей Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Пять лет назад женская сборная Франции уступила в финале команде … России.

Накануне — в субботу — мужская сборная Франции по гандболу завоевала свое третье олимпийское золото после победы над Данией 25:23. Французские гандболисты становились чемпионами на Играх в Пекине и Лондоне (в 2008 и 2012 годах).

На токийской Олимпиаде французским гандболистам и гандболисткам удалось добиться крайне редкой в истории двойной победы в финале Игр. Ранее это удавалось лишь мужским и женским сборным СССР (в 1976 году) и Югославии (1984).

В субботу же, 7 августа, в напряженном финале мужская сборная Франции по волейболу одержала победу над командой Олимпийского комитета России и стала чемпионом Игр в Токио.

В тот же день команда баскетболисток Франции завоевала олимпийскую бронзу в матче за третье место против Сербии 91:76.

Благодаря воскресной победе гандболисток, сборная Франции поднялась на восьмое место в медальном зачете нынешних Игр. Французы завоевали в Токио 33 медали, в том числе 10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Первые три места — у США, Китая и Японии. Сборная Олимпийского комитета России — на пятом месте (вслед за Великобританией).

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