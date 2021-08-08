Лионель Месси назвал «возможным» переход в парижский «ПСЖ» после прощания с «Барселоной»

Аргентинец Лионель Месси дал прощальную пресс-конференцию после объявления о его уходе из испанской «Барселоны». 8 августа 2021.

Аргентинец Лионель Месси дал прощальную пресс-конференцию после объявления об уходе из испанской «Барселоны». На встрече с журналистами в воскресенье, 8 августа, легендарный футболист не смог сдержать слез, впервые лично комментируя окончание 17-летнего периода, в течение которого он был связан с каталонским клубом. Он сообщил, что пока не подписывал новых контрактов, назвав «возможностью» свой переход во французский «Пари-Сен-Жермен».

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На воскресной пресс-конференции Лионель Месси подтвердил, что уходит из «Барселоны» из-за невозможности каталонского клуба заключить с ним новый контракт. Аргентинец вышел к трибуне, но, перед тем как начать говорить, расплакался. Зрители и журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, встретили знаменитого футболиста аплодисментами.

Лионель Месси сообщил, что у него «не было проблем с “Барселоной”».

«Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в “Барсе”. Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью», — рассказал футболист, добавив: «Никогда не мог представить, что когда-нибудь покину “Барсу”. Я сделал все возможное, чтобы остаться, но обстоятельства оказались выше этого желания». Лионель Месси напомнил, что жизнью и спортивной карьерой была связан с каталонским клубом с 16-летнего возраста.

Футболист также уточнил, что по договоренности с клубом его зарплата была снижена на 50%. При этом он назвал «ложью» информацию о том, что руководство «Барселоны» просило его отказаться еще от 30% вознаграждения.

Лионель Месси также прокомментировал информацию СМИ о его возможном переходе в клуб столицы Франции «Пари-Сен-Жермен».

«“ПСЖ ” — это возможный вариант. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления “Барселоны” я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры. Не сомневаюсь, что перейду в команду, которая будет конкурировать с “Барселоной”», — заявил Месси.

Ведущее французское спортивное издание L’Équipe в воскресенье, 8 августа, сообщило о скором приезде Лионеля Месси в Париж для обсуждения с «ПСЖ» «рекордного контракта», который якобы предусматривает годовую зарплату в размере «40 миллионов евро чистыми». Контракт может быть подписан на два сезона с возможностью продления еще на один сезон, пишет L’Équipe.

5 августа стало известно, что контракт игрока с каталонским клубом не будет продлен. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что, несмотря на желание обеих сторон, контракт не удалось подписать из-за «экономических и структурных препятствий по правилам испанской Ла Лиги» (профессиональная футбольная лига Испании, высший дивизион в системе испанских футбольных лиг). AFP отмечает, что речь идет о потолке зарплат футболистов, а также о тяжелейшем финансовом положении каталонского клуба, чьи убытки за последний сезон приближаются, по оценкам, к 500 млн евро.

За «Барселону» Лионель Месси выступал с 2003 года, в составе команды четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, семь раз — обладателем Кубка Испании и 10 раз — победителем чемпионата Испании. Он шесть раз выигрывал «Золотой мяч».

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