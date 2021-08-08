Подошли к концу Олимпийские Игры: Токио передал эстафету Парижу

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Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио завершилась салютом. 8 августа 2021
Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио завершилась салютом. 8 августа 2021 AP - Kiichiro Sato
RFI
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В Японии в воскресенье, 8 августа, завершились Олимпийские игры. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии закрытия вручил олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго, пригласив всех на Олимпиаду-2024 во французской столице. Однако Токио еще предстоит встретить Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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Подошли к концу Олимпийские игры в Токио. После того, как были разыграны последние комплекты наград зачет возглавила сборная США: американские спортсмены завоевали наибольшее количество наград (113), из которых 39 — высшей пробы. На втором месте оказалась сборная Китая (88 медалей, 38 золотых), затем Япония и Великобритания. Команда Олимпийского комитета России стала пятой в медальном зачете Олимпиады (71, 20 золотых наград), а сборная Франции — восьмой с 10 золотыми медалями из 33 завоеванных.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах по традиции выступил с речью на церемонии закрытия. Он назвал Игры в Токио «играми надежды, солидарности и мира», подчеркнув, что Японии пришлось принимать первенства в особых условиях из-за пандемии коронавируса.

На закрытии токийских Игр присутствовала мэр Парижа Анн Идальго. Из рук Баха она получила олимпийское знамя, и таким образом эстафета организации следующей Олимпиады была передана французской столице.

Томас Бах вручил мэру Парижа Анн Идальго флаг олимпийского движения.
Томас Бах вручил мэру Парижа Анн Идальго флаг олимпийского движения. Daniel LEAL-OLIVAS AFP

В Париже за передачей флага зрители могли следить на специально оборудованной площадке возле Эйфелевой башни, к которой по особому случаю прикрепили флаг Олимпиады Paris-2024. Там также присутствовали французские олимпийцы, уже вернувшиеся из Токио, в том числе чемпионка этих игр дзюдоистка Кларисс Агбеньену. Завершил церемонию передачи флага Парижу пролет пилотажной группы Patrouille de France.

Patrouille de France над Эйфелевой башней 8 августа 2021.
Patrouille de France над Эйфелевой башней 8 августа 2021. STEPHANE DE SAKUTIN AFP

Президент Эмманюэль Макрон, также присутствовавший на трансляции возле Эйфелевой башни, разместил в твиттере благодарность спортсменам, представлявшим Францию на олимпийском первенстве. Свою запись он сделал как на французском, так и на японском языке. «Были и улыбки, и слезы. Удачные выступления и разочарования порой. В этом и заключается красота спорта. Браво нашим спортсменам за выступления на Олимпийских играх в Токио. Следующая встреча назначена: наконец-то увидимся в Париже в 2024 году!», — говорится в публикации Макрона.

Незадолго до завершения Олимпиады министр спорта Франции Роксана Марасиняню в интервью поделилась впечатлениями об организации Игр и выступлении французской сборной. Она отметила, что несмотря на перенос первенства на год и всю сложность обстановки, в которых оно проводилось, японский оргкомитет справился с задачей, и это должно стать «источником вдохновения» для Франции.

Комментируя тот факт, что сборная Франции покидает соревнования с 33 медалями, а не с 40, как было заявлено в плане на это олимпийское первенство, Марасиняню ответила, что следует ориентироваться на домашние Игры 2024 года. «В Токио чемпионы приехали подтвердить свой класс и показать противникам, что они здесь. Те, кто впервые получил опыт Олимпийских игр, в обозримом будущем уже ориентируются на парижскую Олимпиаду. Мы привезли их, чтобы они ознакомились с этим мероприятием, чтобы оценить, что нам еще предстоит сделать к 2024 году», — заявила она.

Министерство спорта Франции стремится сделать так, чтобы спортсмены-олимпийцы получали зарплату не менее 2500 евро в месяц. Таких спортсменов около 350 в стране. Правительство также выделило около 5,5 миллионов евро на премии олимпийцам Токио.

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