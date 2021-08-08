Подошли к концу Олимпийские Игры: Токио передал эстафету Парижу

В Японии в воскресенье, 8 августа, завершились Олимпийские игры. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии закрытия вручил олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго, пригласив всех на Олимпиаду-2024 во французской столице. Однако Токио еще предстоит встретить Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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Подошли к концу Олимпийские игры в Токио. После того, как были разыграны последние комплекты наград зачет возглавила сборная США: американские спортсмены завоевали наибольшее количество наград (113), из которых 39 — высшей пробы. На втором месте оказалась сборная Китая (88 медалей, 38 золотых), затем Япония и Великобритания. Команда Олимпийского комитета России стала пятой в медальном зачете Олимпиады (71, 20 золотых наград), а сборная Франции — восьмой с 10 золотыми медалями из 33 завоеванных.

Ça y est, la flamme olympique s'est éteinte. 😍🤩

Mais l'esprit olympique continuera de briller de mille feux. 🔥



Même séparés, nous resteront tous connectés et plus forts tous ensemble. 🌍#StrongerTogether #ClosingCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/eBOyiTemvT — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) August 8, 2021

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах по традиции выступил с речью на церемонии закрытия. Он назвал Игры в Токио «играми надежды, солидарности и мира», подчеркнув, что Японии пришлось принимать первенства в особых условиях из-за пандемии коронавируса.

На закрытии токийских Игр присутствовала мэр Парижа Анн Идальго. Из рук Баха она получила олимпийское знамя, и таким образом эстафета организации следующей Олимпиады была передана французской столице.

Томас Бах вручил мэру Парижа Анн Идальго флаг олимпийского движения. Daniel LEAL-OLIVAS AFP

В Париже за передачей флага зрители могли следить на специально оборудованной площадке возле Эйфелевой башни, к которой по особому случаю прикрепили флаг Олимпиады Paris-2024. Там также присутствовали французские олимпийцы, уже вернувшиеся из Токио, в том числе чемпионка этих игр дзюдоистка Кларисс Агбеньену. Завершил церемонию передачи флага Парижу пролет пилотажной группы Patrouille de France.

Patrouille de France над Эйфелевой башней 8 августа 2021. STEPHANE DE SAKUTIN AFP

Президент Эмманюэль Макрон, также присутствовавший на трансляции возле Эйфелевой башни, разместил в твиттере благодарность спортсменам, представлявшим Францию на олимпийском первенстве. Свою запись он сделал как на французском, так и на японском языке. «Были и улыбки, и слезы. Удачные выступления и разочарования порой. В этом и заключается красота спорта. Браво нашим спортсменам за выступления на Олимпийских играх в Токио. Следующая встреча назначена: наконец-то увидимся в Париже в 2024 году!», — говорится в публикации Макрона.

Незадолго до завершения Олимпиады министр спорта Франции Роксана Марасиняню в интервью поделилась впечатлениями об организации Игр и выступлении французской сборной. Она отметила, что несмотря на перенос первенства на год и всю сложность обстановки, в которых оно проводилось, японский оргкомитет справился с задачей, и это должно стать «источником вдохновения» для Франции.

Il y a eu des sourires et des larmes. Des performances et, parfois, des frustrations. C’est, au fond, la beauté du sport. Bravo à nos athlètes pour ces très beaux Jeux Olympiques #Tokyo2020 !



Le prochain rendez-vous est fixé : @Paris2024, enfin ! https://t.co/fWp8KPYMbv — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 8, 2021

Комментируя тот факт, что сборная Франции покидает соревнования с 33 медалями, а не с 40, как было заявлено в плане на это олимпийское первенство, Марасиняню ответила, что следует ориентироваться на домашние Игры 2024 года. «В Токио чемпионы приехали подтвердить свой класс и показать противникам, что они здесь. Те, кто впервые получил опыт Олимпийских игр, в обозримом будущем уже ориентируются на парижскую Олимпиаду. Мы привезли их, чтобы они ознакомились с этим мероприятием, чтобы оценить, что нам еще предстоит сделать к 2024 году», — заявила она.

Министерство спорта Франции стремится сделать так, чтобы спортсмены-олимпийцы получали зарплату не менее 2500 евро в месяц. Таких спортсменов около 350 в стране. Правительство также выделило около 5,5 миллионов евро на премии олимпийцам Токио.

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