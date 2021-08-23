Болельщики устроили беспорядки на матче «Ниццы» с «Марселем»

Футбольные фанаты прорвались на поле во время матча «Ниццы» с «Марселем»

Вечером в воскресенье, 22 августа, болельщики «Ниццы» устроили беспорядки на матче чемпионата Франции (Лиги 1) между «Ниццей» и «Марселем». Матч прервали, но в итоге полностью остановили после отказа «Марселя» доигрывать встречу в таких условиях. «Марселю» записали поражение 3-0.

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«Спусковым крючком» к беспорядкам стало то, что под конец матча, когда «Ницца» вела в счете 1–0, игрок «Марселя» Димитри Пайет кинул обратно на трибуны бутылку, которую бросили в него болельщики «Ниццы». Бутылка попала в игрока, когда тот готовился исполнить угловой. До этого фанаты «Ниццы» неоднократно бросали в Пайета разные предметы, несмотря на предупреждения по громкоговорителю и просьбы самих игроков «Ниццы».

Фанаты «Ниццы» после броска Пайета на 76-й минуте стали массово прорываться на поле. Ситуация вылилась в общую неразбериху и потасовки, в которых участвовали болельщики, сотрудники безопасности стадиона, руководство клубов и сами футболисты.

Сообщается о двух пострадавших игроках «Марселя» с красными следами на шее. Димитри Пайет получил ранение в спину от кинутой в него бутылки.

Болельшики устроили беспорядки и потасовки на матче «Ниццы» с «Марселем» Valery HACHE AFP

Футбольное поле заняли полицейские в касках. Матч прервали на полтора часа, но затем решили возобновить. «Ницца» и арбитры вышли на поле, однако игроки «Марселя» отказались продолжить игру в сложившихся условиях. В результате матч полностью остановили, а «Марселю», согласо правилам, записали поражение 3–0.

Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что клуб отказался продолжить игру из-за опасений за безопасность своих игроков. «Арбитр был на нашей стороне, он подтвердил, что наша безопасность не была гарантирована. Он решил не продолжать матч, но Лига решила возобновить матч. Для нас это было неприемлемо», — написал глава клуба.

За футболистов «Марселя» вступился мэр Марселя Бенуа Пайан. Он раскритиковал решение футбольной Лиги возобновить матч, несмотря на инциденты с болельщиками. По его словам, матч нужно было аннулировать и переиграть в другой раз. Мэр пообещал в связи со случившимся обратиться в министерство спорта.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в свою очередь признал, что поведение некоторых болельщиков было «неописуемым», но он раскритиковал также поведение тренера и президента «Марселя».

По словам очевидца, которого цитирует AFP, президенты «Ниццы» и «Марселя» на трибуне едва не вступили в рукопашную, их пришлось разнимать телохранителям.

В связи с беспорядками прокуратура Ниццы открыла расследование. В рамках дела пока никто не задержан.

В августе этого года несколько болельщиков были задержаны после матча между «Марселем» и «Монпелье», проходившим в Монпелье. Тогда ранение от попадания бутылки в лицо получил игрок «Марселя» Валентен Ронжье. Встреча была приостановлена из-за ряда инцидентов.

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