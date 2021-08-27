Второе золото для Франции на Паралимпиаде завоевал велогонщик Дориан Фулон

Дориан Фулон - чемпион мира, а теперь и паралимпийский чемпион в индивидуальной гонке преследования в категории С5.

Копилку наград паралимпийской сборной Франции на Играх в Токио пополнил велогонщик Дориан Фулон, завоевавший в пятницу, 27 августа, золотую медаль в индивидуальной гонке преследования в категории С5. Это второе золото французов на Паралимпиаде после победы велогонщика Александра Леоте в гонке преследования (категория С2). В пятницу французская сборная завоевала также две серебряных медали — в велоспорте и дзюдо.

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В эту пятницу Дориан Фулон (Dorian Foulon) стал в Токио паралимпийским чемпионом в индивидуальной гонке преследования (категория С5). 23-летний, действующий чемпион мира в этой дисциплине, обошел на велотреке в финале австралийца Алистера Донохью. Бронзу выиграл украинец Егор Дементьев.

Ранее — в квалификации — француз установил новый мировой рекорд — 4 мин 18 сек 274. Дориан Фулон, родившийся с деформацией стопы (косолапостью), перенес несколько операций, которые привели к неподвижности голеностопного сустава.

Первую золотую медаль в Токио для паралимпийской сборной Франции завоевал другой велогонщик — Александр Леоте: 26 августа он выиграл индивидуальную гонку преследования в категории С2.

В эту пятницу Леоте завоевал серебряную медаль в гонке на один километр (категории С1-3).

Серебряную медаль в эту пятницу заработала в Токио дзюдоистка Сандрин Мартине (Sandrine Martinet), знаменосец сборной Франции на нынешних Играх. В весовой категории менее 48 кг в финале она уступила золото спортсменке из Азербайджана Шахане Хаджиевой (21 год). 38-летняя слабовидящая француженка в пятый раз участвует в Паралимпийских играх, на которых в своей карьере она завоевала четыре медали (нынешнее серебро для Мартине —третье по счету). В 2016 году она стала паралимпийской чемпионкой по дзюдо в весовой категории менее 52 кг.

В медальном зачете по итогам пятницы Франция занимает 12 место с десятью наградами (два золота, 4 серебра и четыре бронзы). Одиннадцатое место — у Беларуси (три золотые медали). На десятом месте находится сборная Азербайджана (с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями). Девятое место — у Украины (22 награды, из них три золотые).

Первое место — у паралимпийцев из Китая (43 медали, в том числе 19 золотых). На втором месте — Великобритания (из 29 медалей девять — золотых). Российские спортсмены в медальном зачете на третьем месте (26 медалей, из них девять золотых наград).

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