Президентом Международной федерации хоккея избрали француза

Француз Люк Тардиф в субботу, 25 сентября, стал новым главой IIHF, Международной федерации хоккея на льду. Таким образом завершилась 27-летняя эпоха правления швейцарца Рене Фазеля.

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68-летний Люк Тардиф стал 14-м по счету президентом международной федерации, выиграв в решающем раунде выборов у немца Франц Райндля, отмечается на сайте IIHF.

Как пишет спортивное издание «Чемпионат», Райндль считался главным фаворитом голосования, но Тардиф неожиданно выиграл. По информации издания «Матч ТВ», кандидатуру немца поддерживали и в Федерации хоккея России, однако француз сумел одержать тяжелую (понадобились все четыре тура голосования) и сенсационную победу.

Тардиф обладает двойным гражданством Франции и Канады. Завершив карьеру игрока во Франции, он в 2006 году стал первым в истории президентом французской Федерации хоккея, и до сих пор не расставался с этой должностью. На этом посту продвигал, в том числе, и идею проведения матчей созданной в России Континентальной хоккейной лиги в Париже, и даже говорил о создании клуба КХЛ во Франции, пишет «Чемпионат».

Тардиф также работает в IIHF с 2008 года, возглавляет финансовый комитет. Был главой национальной делегации Франции на Олимпиалах в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018. Работал в заявочном комитете Олимпиады в Париже-2024.

О противоречивых итогах правления прежнего президента IIHF Рене Фазеля можно прочитать в материале издания Sports.ru.

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