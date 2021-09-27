Француз Алафилипп во второй раз подряд стал чемпионом мира по велоспорту

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп во второй раз стал чемпионом мира. Гонка проходила в бельгийском Левене.

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп в воскресенье, 26 сентября, во второй раз подряд одержал победу на чемпионате мира. Финальную атаку он предпринял за 17 км до конца дистанции и завершил гонку сольным финишем.

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«Король Алафилипп II» — с такими словами на первой полосе вышла в понедельник, 27 сентября, спортивная газета L'Equipe. Накануне французский велогонщик, чемпион 2020 года, повторил свой прошлогодний успех. До Алафилиппа еще ни одному французу не удавалось стать чемпионом два года подряд.

Чемпионат мира по велоспорту проходил в Бельгии. Дистанция, на которой 29-летний Алафилипп оказался сильнейшим, составляла 268 км. Маршрут был проложен между Антверпеном и Левеном. С первых метров был заметен высокий темп состязания, сохранявшийся практически на всей дистанции, что осложнило гонку для так называемых чистых спринтеров. Алафилипп по ходу гонки неоднократно совершал атаки, менявшие состав пелотона: за 178 км до финиша, за 58 км, наконец, за 17 км. Финальное ускорение француза соперникам поддержать не удалось, и он пересек финишную черту в одиночестве. Отставание соперников составило 32 секунды. Вторым финишировал голландский спортсмен Дилан ван Баарле, а бронзу завоевал датчанин Михаэль Вальгрен.

Не вполне удачным чемпионат можно назвать для хозяйки первенства — сборной Бельгии. Лучший результат показал Яспер Стейвен, финишировавший четвертым. Ваут ван Арт показал лишь 11-й результат, уступив победителю 1 минуту и 18 секунд.

Триумфатора чемпионата Алафилиппа поздравили коллеги, в том числе словацкий гонщик Петер Саган — единственный спортсмен, три года подряд становившийся чемпионом мира: в 2015, 2016 и 2017 годах. Всего же в истории чемпионата, помимо Алафилиппа, дважды подряд победителями становились бельгийцы Жорж Ронссе (1928, 1929), Рик ван Стейенберген (1956, 1957) и Рик ван Лой (1960, 1961) и итальянцы Джанни Буньо (1991, 1992) и Паоло Беттини (2006, 2007).

Чемпион мира награждается так называемой радужной майкой — джерси с полосками синего, красного, черного, желтого и зелёного цветов. В ней спортсмен может выступать в следующем году в гонках той же дисциплины, в которой он стал триумфатором. До Жюлиана Алафилиппа французский спортсмен завоевывал чемпионский титул в 1997 году. Тогда сильнейшим стал Лоран Брошар.

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