ФИФА провела консультации по вопросу организации чемпионата мира каждые два года

В четверг, 30 сентября, Международная федерация футбола (ФИФА) провела совещание, посвященное будущему футбольного календаря после 2024 года. Одним из главных вопросов была возможная организация чемпионатов мира каждые два года. Сейчас чемпионаты мира проводятся раз в четыре года.

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Консультации проводились в онлайн-формате при участии более чем 200 представителей федераций и ассоциаций. Идею более частого проведения ЧМ поддержали в африканской федерации футбола, однако их европейские коллеги настроены по отношению к инициативе более скептически.

В 1999 году тогдашний глава ФИФА Йозеф Блаттер уже высказывал пожелание проводить ЧМ чаще, чем каждые четыре года, однако тогда эту идею пришлось оставить — она не нашла поддержки у многих представителей футбольного сообщества. Сейчас одним из главных сторонников обновления календаря первенств выступает Арсен Венгер, занимающий сейчас должность главы департамента глобального развития футбола ФИФА. В интервью газете L’Equipe 3 сентября бывший тренер «Арсенала» уточнил свое видение реформы: в частности, может быть предложено проводить квалификационную фазу в более сжатые сроки — 5–6 недель. Также чемпионат мира будет чередоваться с континентальными первенствами: Евро, Кубком Америки по футболу и другими. Венгер выразил надежду, что решение может быть принято до конца года.

Как сообщала газета The Guardian, глава Международной федерации Джанни Инфантино тоже довольно благосклонно смотрит на проведение мировых первенств каждые два года. «Мы пойдем на изменения, только если от них выиграют все. В этом вопросе не должно быть проигравших, каждый из этого процесса должен выйти победителем. Зачем нужны реформы, если они не пойдут на пользу футбольному миру и каждому из его представителей?» — при этом заявлял глава ФИФА, подчеркнув, что консультации — хороший способ обсудить риски и поделиться беспокойством, которое возможность реформы вызывает у некоторых федераций и ассоциаций.

Главным сторонником реформы выступает африканская Конфедерация. Там считают, что страны Африки могут извлечь серьезную выгоду из более частого проведения ЧМ. Еще в августе глава федерации футбола Алжира Фузи Лекья обвинил противников проведения чемпионата раз в два года в эгоизме и дискриминации миллиардов человек из-за стремления «защитить собственные коммерческие интересы». По словам Лекьи, следует поддержать «возможность дать надежду сотням миллионов людей, населяющих африканский континент».

Против проведения чемпионатов мира раз в два года выступают Южноамериканская Конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ), УЕФА, а также клубы и профессиональные лиги, в которых играют футболисты, получающие вызовы в национальные сборные. В ассоциациях, представляющих интересы болельщиков, также сомневаются, что даже у самых преданных любителей футбола будет возможность посещать мировые первенства чаще.

Впрочем, градус оппозиционности в европейских федерациях не вполне однороден. Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грет (Noël Le Graët) в интервью L’Equipe 1 октября заявил, что в целом не возражает против проведения чемпионата каждые два года. «Я очень даже за в случае женского футбола, при условии, что чемпионат будет проходить зимой. В случае с мужчинами, лично я не возражаю, но и не готов подписаться под этим решением. Я должен очень многое обдумать», — заявил Ле Грет.

Если чемпионаты мира начнут организовывать чаще, это коснется как мужского, так и женского футбола, а также соревнований среди юниоров.

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