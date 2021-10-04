В воскресенье, 3 октября, состоялась легендарная велогонка «Париж — Рубе». Спортсменам пришлось соревноваться в тяжелейших погодных условиях на дистанции, которую также называют «Северным адом» из-за сложности маршрута и участков, вымощенных брусчаткой. За день до этого впервые в истории прошла женская велогонка «Париж — Рубе».

Реклама Читать далее

Первым финишную черту пересек победитель чемпионата Европы Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) из Италии. Он превзошел немца Флориана Вермеерша (Lotto Soudal) и фаворита гонки голландца Матье Ван дер Пула (Alpecin — Fenix). Кольбрелли преодолел 257 километров дистанции за 6 часов, 1 минуту и 57 секунд и опередил соперников в финишном спринте. После гонки спортсмен не смог сдержать слез.

🤩 The emotions you feel when you've tamed #ParisRoubaix! Enjoy!



🤩 Les émotions qu'on ressent après avoir triomphé de #ParisRoubaix ! A savourer ! pic.twitter.com/GGqSVnYuI2 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 3, 2021

Гонка началась под проливным дождем, а первый же участок брусчатки оказался настоящим испытанием для спортсменов: на скользкой и покрытой лужами трассе гонщики совершали ошибки, подали, и пелотон дробился на небольшие группы. К моменту, когда была преодолена половина дистанции, в него входили около 50 велогонщников, а затем группа сократилась до 15 спортсменов.

За 75 км до финиша фаворит гонки Матье Ван Дер Пул пошел на ускорение, чтобы обойти небольшую группу лидеров. Это ускорение поддержал Кольбрелли. Находившийся в первой группе Джанни Москон (INEOS Grenadiers) также ускорился, чтобы сохранить лидерство. Его темп смог поддержать Флориан Вермеерш и бельгийский гонщик Том ван Асброк. За 50 км до финиша они лидировали, а Ван дер Пул и Кольбрелли догоняли. За 25 км Москон проколол колесо, а затем и упал на брусчатке, что позволило группе, возглавляемой Ван дер Пулом, сократить отставание до 10 секунд. За 15 км группа догнала лидера. Тогда атаковал Сонни Кольбрелли. Победитель гонки определился уже в финишном спринте на велодроме Рубе.

Голландец Матье Ван Дер Пул (впереди) и Сонни Кольбрелли на дистанции, 3 октября 2021 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Впервые гонка «Париж — Рубе» прошла в 1896 году. С конца 60-х годов XX столетия название велогонки перестало соответствовать маршруту — старт «Северного ада» был перенесен из французской столицы на северо-восток, в Компьен. Финиш же по-прежнему находится в расположенном недалеко от бельгийской границы Рубе. Гонка не проводилась в периоды Первой и Второй мировых войн, в 2020 году была отменена из-за пандемии COVID-19: отменить гонку потребовал префект департамента О-де-Франс после того, как в министерстве здравоохранения Франции представили новую классификацию зон эпидемиологической опасности, и включенный в маршрут гонки Лилль с его пригородами оказались в так называемой «красной зоне» повышенной угрозы. Таким образом, в 2021 году спортсмены «спустились в ад» в 118-й раз. Чаще всего в истории гонки на «адский» подиум поднимались бельгийские велогонщики Роже де Вламинк и Том Бонен.

Бельгиец Грег Ван Авермат после завершения гонки. Anne-Christine POUJOULAT POOL/AFP

В субботу, 2 октября, впервые в истории за титул монументальной «Париж — Рубе» поборолись женщины. Гонщицы преодолели 116,4 км. Старт гонке был дан в городе Денен, а финишировали спортсменки в Рубе. Победительницей стала британка Элизабет Дайгнен. Она проехала дистанцию за 2 часа 56 минут и 7 секунд, опередив голландскую гонщицу Марианну Вос на 1,17. Третьей стала спортсменка из Италии Элиза Лонго Боргини, уступившая лидеру 1,47.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться