Карен Хачанов прошел во второй круг парижского «Мастерса»

Российский теннисист, занимающий 31-е место в мировом рейтинге, Карен Хачанов прошел в следующий круг «Мастерса» в Париже. Во вторник, 2 ноября, он обыграл Микаэля Юмера из Швеции.

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Встреча Хачанова и Юмера в первом круге длилась 1 час 49 минут и закончилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянина. Соперник Хачанова в следующем раунде также определится 2 ноября, им станет победитель встречи болгарина Григора Димитрова с французом Ришаром Гаске. Также вечером 2 ноября титулованный серб Новак Джокович сразится с венгерским спортсменом Мартином Фучовичем.

Накануне, 1 ноября, россиянин Аслан Карацев не сумел пробиться дальше, уступив американскому теннисисту Себастьяну Корде. В следующий круг уже прошли два французских теннисиста — Адриан Маннарино, обыгравший грузина Николоза Басилашвили, и Юго Гастон, одолевший соотечественника Артура Риндеркнеха.

Действующим победителем парижского «Мастерса» является россиянин Даниил Медведев. Он выйдет на корт в Берси завтра, 3 ноября, чтобы сыграть с соперником из Беларуси Ильей Ивашко. Кроме того, 3 ноября пройдут встречи Александр Зверев (Германия) — Душан Лайович (Сербия) и Андрей Рублев (Россия) — Тейлор Фритц (США).

Парижский Мастерс открылся в понедельник, 1 ноября, и завершится в воскресенье, 7 ноября. В нем принимают участие топ-4 мирового рейтинга: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Из участников Мастерса этого года Джокович, Медведев и Хачанов уже выигрывали турнир в Берси — в 2019, 2020 и 2018 годах соответственно. Также победу в Париже в 2016 году одерживал британец Энди Маррей, получивший уайлд-кард на турнир, но уступивший 1 ноября в первом круге лаки-лузеру Доминику Кепферу из Германии.

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