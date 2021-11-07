Джокович одержал победу над Медведевым в финале парижского «Мастерса»

В финале парижского турнира в воскресенье, 7 ноября, Новак Джокович одержал победу над Даниилом Медведевым. Встреча длилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского чемпиона.

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Трибуны Accor Arena в парижском Берси в воскресенье, 7 ноября, были заполнены зрителями. После прошлогоднего «Мастерса», из-за пандемии коронавируса проходившего без зрителей, нынешний казался «возвращением к нормальности», как в одном из первых послематчевых комментариев турнира отметил российский теннисист Даниил Медведев. В прошлом году именно он одержал победу в Берси, одолев в финале немецкого спортсмена Александра Зверева. Но болельщики могли увидеть это лишь в трансляции. Теперь же зрители вновь получили возможность присутствовать на соревнованиях и лично наблюдать за встречами сильнейших теннисистов. А именно таким выдался финал «Мастерса» этого года — первая ракетка мира против второй, Новак Джокович против Даниила Медведева.

Эта встреча теннисистов стала третьей в 2021 году и первой после финала US Open: тогда Медведев одержал победу и не позволил Джоковичу заполучить календарный Большой шлем. За всю свою карьеру Новак Джокович выигрывал парижский «Мастерс» пять раз. После US Open серб взял паузу и не соревновался полтора месяца. Пауза была и у Медведева. Тем интереснее было наблюдать за тем, как теннисисты двигались к финалу.

Le Serbe Novak Djokovic après sa victoire en finale du Masters 1000 de Paris contre le Russe Daniil Medvedev, le 7 novembre 2021. AP - Thibault Camus

В 1/16 «Мастерса» россиянин играл с соперником из Беларуси Ильей Ивашко. В послематчевом комментарии Медведев подчеркнул, как важно прибавить в форме по ходу соревнований, и ему это явно удалось. Зрители могли это констатировать в 1/8, где Медведеву противостоял американец Себастьян Корда, в 1/4 в матче с французом Юбером Гастоном, а затем и в полуфинале, где россиянин фактически парализовал игру Александра Зверева из Германии, а Зверев проводит отличное завершение сезона: к парижскому «Мастерсу» он подошел, выиграв 28 из 30 последних игр, завоевал олимпийский титул в Токио и одержал победу на «Мастерсе» в Цинциннати.

У Джоковича на пути к финалу было на один матч меньше, чем у Медведева: в 1/16 серб играл с венгром Мартоном Фучовичем, а в 1/8 Джоковичу должен был противостоять француз Гаэль Монфис, однако он снялся из-за травмы, таким образом, сербу засчитали техническую победу. В 1/4 Джокович встречался с соперником из США Тейлором Фритцем, а в полуфинале — с поляком Хубертом Хуркачем.

Le Serbe Novak Djokovic, félicité par le Russe Daniil Medvedev, après sa victoire (4-6, 6-3, 6-3) en finale du Masters 1000 de Paris, le 7 novembre 2021 à l'AccorHotels Arena Christophe ARCHAMBAULT AFP

«Новака всегда тяжело обыграть. <...> В случае с некоторыми соперниками, победа в матче несколько месяцев назад может придать уверенности в следующем. А когда обыгрываешь Новака, он еще сильнее захочет обыграть тебя», — отмечал Даниил Медведев перед финалом.

7 ноября спортсмены подарили зрителям настоящее представление с большим количеством интереснейших эпизодов и напряженным противостоянием. Финальный матч открылся подачей Джоковича, который, казалось, не сразу нащупал нужную игру. Медведев провел практически идеальный первый сет, редко ошибался, и забрал его: 6:4. Во втором сете при счете 2:1 серб воспользовался ошибкой соперника и пошел в отрыв (3:1), а затем и вовсе сравнял счет по партиям. Сильнейший определился в третьем сете. Соперники шли ровно, потом Джокович выиграл гейм на подаче Медведева, а затем и вовсе сделал два брейка подряд. Впрочем, после этого быстро завершить игру Новаку не удалось, и Медведев отыграл один брейк. Однако затем уже на подаче россиянина Джокович все же поставил точку в схватке. Итог: 4:6, 6:3, 6:3.

You know your drop shot is elite when not even Djokovic can get it 💯@DaniilMedwed #RolexParisMasters pic.twitter.com/UFufGCW5gR — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

«Я пересматривал наш финал US Open, чтобы понять, что я делал верно и где ошибался. Изучал его (Медведева — RFI) подачу, подброс, пытался отыскать мелкие детали, поскольку это был матч нюансов. Он лучше меня начал, раскусил мою подачу в первом сете, но я вернулся в бой, — прокомментировал свою победу Джокович. — Мы оба страдали на корты, было много напряженных розыгрышей».

«Не люблю проигрывать, поэтому не могу сказать, что счастлив. Но я чувствую, что отдал все. <...> Каждый раз, когда проигрываешь матч, всегда есть чувство, что ты мог играть чуточку лучше. Но глобально я приложил все усилия, это был хороший матч против соперника, который является одним из лучший теннисистов в истории. Чувствовалось, что он действительно очень хотел выиграть. Отличная битва», — поделился впечатлениями после игры Даниил Медведев.

Даниил Медведев в финале парижского "Мастерса", 7 ноября 2021 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Уже после полуфинала 6 ноября Новак Джокович в седьмой раз гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона и тем самым превзошел предыдущий рекорд, установленный Питом Сампрасом. Кроме того, серб получает этот статус по сумме очков, заработанных в 2021 году, а не по итогам рейтинга, в котором сейчас учитываются баллы двух прошлых лет. Также финал в Париже стал для Джоковича 54-м финалом «Мастерса», а победа на нем — 37-й на таких турнирах. По этому показателю он тоже рекордсмен.

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