Французский паралимпиец Тео Кюран переплыл озеро Титикака

Французский паралимпиец Тео Кюран пересек вплавь озеро Титикака. 21-летний спортсмен за 10 дней преодолел дистанцию в 122 км.

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Тео Кюран родился в городке Люневиль в департаменте Гранд-Эст. В шесть лет он заболел менингитом и лишился всех конечностей. Кюран является двукратным чемпионом мира по плаванию. На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он финишировал четвертым на дистанции 200м свободным стилем. Паралимпийские игры в Токио он пропустил и сконцентрировался на своем личном достижении — преодолении вплавь южноамериканского озера Титикака.

10 ноября пловец отправился в путь с пляжа города Копакабана в Боливии. «Это очень эмоциональный момент. На пляже очень много людей, я такого не ожидал», — приводит слова Тео Кюрана AFP. Десять дней спустя, в субботу, 20 ноября, спортсмен финишировал в Перу.

В этом приключении Кюрану помогали двое сопровождающих — 39-летняя пловчиха Малия Метелла и 27-летний Матье Витво, называющий себя «искателем приключений-экологистом». Все трое целый год тренировались на озере Матмаль в Пиренеях, чтобы как можно лучше подготовиться к пересечению Титикаки.

На южноафриканском озере спортсмены по очереди тянули за собой лодку, сделанную из отходов. Таким образом они пытались привлечь внимание к проблемам экологии. Спали и отдыхали они именно на этой лодке.

В 2010 году другой спортсмен из Франции переплыл Ла-Манш. Филиппу Круазону на тот момент было 42 года. Он лишился рук и ног в возрасте 26 лет в результате несчастного случая: он забрался на крышу своего дома, чтобы установить телевизионную антенну, и получил удар током от проходившей неподалеку линии электропередачи. К заплыву по Ла-Маншу Круазон готовился два года.

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