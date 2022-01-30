Надаль выиграл Australian Open и установил рекорд по количеству побед на турнирах Большого Шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в воскресенье, 30 января, победил в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Таким образом он завоевал уже 21-ю победу в турнире Большого Шлема. Это лучший показатель в истории тенниса.

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В финале Australian Open 35-летний испанец (6-я ракетка мира) обыграл 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2).

Матч длился почти пять с половиной часов и завершился в пользу Надаля со счетом: 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Завоевав 21-й титул Большого Шлема, Надаль обошел по количеству побед швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, у которых по 20 побед.

Кроме того, подчеркивает Sports.ru, Надаль повторил достижение Джоковича, став вторым в истории мужского тенниса, кто выигрывал все «Шлемы» как минимум по два раза: у него теперь два титула на Australian Open, 13 – на Roland-Garros, два на «Уимблдоне» и четыре на US Open.

Напомним, Джокович, прилетевший в Австралию для участия в Australian Open-2022, в итоге не был допущен к соревнованиям, так как не привился от коронавируса. Серба депортировали из страны после решения суда.

Россиянин Даниил Медведев второй год подряд терпит поражение в решающем матче Australian Open. В 2021 году он уступил в финале Джоковичу.

Даниил Медведев (слева) и Рафаэль Надаль. 30.01.2022 AP - Andy Brownbill

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