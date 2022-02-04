Олимпийские игры 2022 объявили открытыми — главное о церемонии в Пекине

4 февраля на Национальном стадионе в Пекине прошла церемония открытия зимней Олимпиады 2022 года. 14 спустя после проведения здесь летних Игр столица КНР вошла в олимпийскую историю грандиозным шоу на фоне дипломатического бойкота со стороны США и ряда их союзников и критики правозащитников. Самые красочные моменты церемонии открытия 24-й зимней Олимпиады на стадионе «Птичье гнездо» — в фотоподборке RFI.

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Столица КНР стала первым в истории городом, который принял как летние, так и зимние Олимпийские игры. И вдобавок с рекордно короткой разницей в 14 лет (летние ОИ прошли в Китае в 2008 году). Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, на них будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

В ходе церемонии открытия на Национальном стадионе в Пекине 4 февраля Олимпиаду объявил открытой председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в приветственной речи выступил с призывом к спортсменам: «Продемонстрируете, как будет выглядеть мир, если мы будем соблюдать одни и те же правила и уважать друг друга. В течение двух недель вы будете сражаться друг с другом за самые высокие награды, но и мирно существовать под одной крышей Олимпийской деревни. Там, где нет места какой бы то ни было дискриминации. В нашем хрупком мире, где нарастают неравенство, конфликты и недоверие, мы показываем, что возможно быть ярыми соперниками и одновременно жить в мире и уважать друг друга».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Постановщик шоу — режиссер Чжан Имоу {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Постановщиком церемонии открытия вновь стал знаменитый китайский кинорежиссер Чжан Имоу. В 2008-м его грандиозное патриотическое шоу представило зрителям 5-тысячелетнюю историю Китая. Тогда в спектакле на стадионе, получившем название «Птичье гнездо», было задействовано 14 000 участников.

Постановщиком церемонии открытия стал знаменитый китайский кинорежиссер Чжан Имоу. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

В этот раз Олимпиаду открывали под девизом «Вместе ради общего будущего» постановкой, в которой акцент был сделан на современности, молодежи и многообразии китайского общества. Среди 3000 участников шоу было немало подростков, а также представители 56 народностей, населяющих Китай.

В знак протеста против масштабных нарушений прав человека китайским режимом, США, а также Великобритания, Канада, Австралия и Япония объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Спортсменов этих стран на Играх не сопровождают представители правительства.

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Францию на церемонии открытия Игр представляла министр спорта Роксана Марасиняню (в прошлом пловчиха, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2000).

Олимпийская сборная Франции на открытии Игр в Пекине 04 февраля 2022. {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия Игр в Пекине присутствовал. Правда, не по приглашению МОК, а руководства КНР. Из-за допинговых нарушений и санкций WADA россияне выступают в Китае как «нейтральные спортсмены» под флагом Олимпийского комитета РФ.

Из-за санкций WADA российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета РФ {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Кроме Путина, на церемонию в Пекин приехали лидеры около двадцати стран, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, Пакистана, монархи Камбоджи, Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга и князь Монако.

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В традиционном параде участников по стадиону «Птичье гнездо» прошли представители 91 Национального олимпийского комитета. По традиции открыли парад представители родины Олимпийских игр — спортсмены из Греции. Завершили шествие хозяева соревнований — сборная Китая.

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