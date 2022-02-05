Дипломатический бойкот и искусственный снег: французская пресса об открытии Олимпиады в Пекине

Пекин стал первым в истории городом, принимавшим как летние, так и зимние Олимпийские игры. В первые дни зимней Олимпиады французские издания комментируют контекст, в котором стартовало мировое первенство, и сравнивают его с летними Играми в китайской столице в 2008 году.

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«Представление удалось, но праздника не вышло»

После открытия Олимпийских игр 4 февраля газета Le Monde сопоставляет церемонию этого года и открытие Олимпиады-2008. Газета отмечает, насколько разными получились торжественные события: в отличие от Игр-2008 в церемонии открытия в этот раз не участвовала ни одна известная личность, за исключением звезд спорта, а само мероприятие, как пишет журналист издания, прошло «без фальшивых нот, но и без гламура и душевности» — «представление удалось, но праздника не вышло». Частично это вызвано санитарными ограничениями в связи с пандемией коронавируса и распространением варианта «омикрон». Еще в октябре 2021 организаторы заявили, что иностранные зрители не смогут присутствовать на Олимпиаде и Паралимпиаде.

В январе стало известно, что и местным жителям также не удастся легко попасть на трибуны — билеты на соревнования не стали пускать в свободную продажу, а лично присутствовать на соревнованиях смогут лишь некоторые группы зрителей, которым предоставят право доступа. Речь о студентах пекинских вузов, сотрудниках госпредприятий и участниках организации Олимпиады. При этом они должны сделать бустерную инъекцию от коронавируса, не контактировать с зараженными за две недели до мероприятия и предоставить два отрицательных ПЦР-теста. Ужесточение правил доступа на спортплощадки связано с тем, что за две недели до старта Олимпиады в Китае выявили случаи «омикрона» и «дельты». 23 января власти Пекина даже провели массовое тестирование жителей районов, где были зафиксированы случаи заражения.

Атмосферу на улицах Пекина комментирует Le Figaro. Журналист газеты отмечает, что если перед Играми 2008 года в городе наблюдалось общее оживление, то сейчас на улицах Пекина, по крайней мере, в первые дни Олимпиады людей гораздо меньше, чем 14 лет назад. Отчасти это связано с тем, что многие жители города отправились к родным в другие регионы, чтобы отпраздновать Новый год, как объясняет журналист.

Дипломатический бойкот

На открытии Олимпиады присутствовало меньше официальных делегаций, чем в 2008 году, любо они были не столь многочисленными. Это вызвано дипломатическим бойкотом, который объявил ряд западных стран из-за нарушений прав человека в Китае, в первую очередь — уйгурского населения. Правозащитная организация Human Rights Watch называла Олимпиаду «Играми геноцида», осуждая репрессии и заявляя, что Международный Олимпийский комитет может наградить себя «золотой медалью пособничества».

Газета L’Humanité напоминает, что призывы бойкотировать Олимпиаду в Китае звучали и в 2008 году, правда, тогда официальный Пекин критиковали не из-за ситуации с уйгурами, а в связи с политикой в отношении Тибета. О намерении бойкотировать Олимпиаду, если китайские власти не наладят диалог с Далай-Ламой, заявлял и президент Франции Николя Саркози, однако в итоге Пекин все же посетил.

Любопытный факт — в истории Олимпийских игр был период, когда Китай сам бойкотировал первенство по политическим причинам: после Олимпиады-1952 в Хельсинки из-за споров о статусе Тайваня Китай не принимал участие в Играх аж до зимнего первенства 1980 года в Лейк-Плэсиде и летней Олимпиады-1984 в Лон-Анджелесе.

Как пишет Le Monde, на открытии зимней Олимпиады-2022 власти Китая ответили на обвинения в нарушении прав уйгурского населения «сильным символическим моментом», который многие расценили как пропагандистский ход, — вместе с китайским горнолыжником Жао Явенем пригласили зажечь олимпийский факел на стадионе уйгурскую лыжницу Динизер Иламуджан.

«Вместе ради общего будущего»

Комментируют журналисты французских изданий и выбор девиза зимней Олимпиады. Слоган Игр 2008 года — «Один мир, одна мечта». «Тогда еще было время счастливой глобализации, как раз до начала экономического кризиса в сентябре 2008 года. А также, разумеется, до того, как Китай стал главным противником США», — пишет Le Monde. Девиз нынешней Олимпиады — «Вместе ради общего будущего». В нем журналисты видят отсылку к концепции Сообщества единой судьбы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином еще в 2012 году. Эта концепция предполагает взаимовыгодное сотрудничество всех стран для ответа на общие вызовы и угрозы, создание единого пространства безопасности. В 2015 году глава КНР представлял эту идею на 70-й Генеральной ассамблее ООН. На фоне роста влияния Китая в мире, концепция вызвала сомнения и критику — ряд стран увидели в ней попытку поставить благополучие других государств в зависимость от Пекина.

В контексте дипломатического бойкота западными странами особое значение придается переговорам Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путины, прошедшим 4 февраля. Газета Le Monde посвящает этой встрече большую публикацию. В статье говорится о вопросах, которые обсудили лидеры России и Китая, о дипломатическом сближении стран в пику Вашингтону, а также о перспективах более тесного сотрудничества в области экономики и энергетики с учетом западных санкций. Отмечают журналисты и способность стран «сотрудничать или, по крайней мере, распределять между собой роли в зонах потенциального противостояния». В качестве примера авторы приводят январские события в Казахстане. Они также напоминают об осторожности стратегий, которые избирают Москва и Пекин в спорных вопросах. К примеру, Китай сохраняет тесное сотрудничество в военной и сельскохозяйственной сфере с Украиной, а Россия остается партнером Индии несмотря на индо-китайский пограничный конфликт.

Искусственный снег

Наконец, Олимпиада-2022 — первая зимняя, которая проводится исключительно на искусственном снеге. На Играх в Сочи в 2014 году он составлял около половины снежного покрова, в Пхенчхане в 2018 году — 90%. Китайские регионы Чжанцзякоу и Яньцин, в которых организованы олимпийские состязания в этом году, известны сухостью климата — при том, что температуры там опускаются низко, снег выпадает крайне редко. По этой причине организаторы первенства приняли решение обеспечить олимпийские объекты искусственным снегом. Это вызвало критику со стороны некоторых спортсменов. К примеру, французская биатлонистка Клоэ Шевалье выражала обеспокоенность экологической стороной вопроса. При этом организаторы пекинских Игр заверяют, что электричество, которое идет на производство искусственного снега и поддержание покрова, генерируется ветряными электростанциями и солнечными батареями.

В защиту искусственного снега выступил пятикратный Олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью радиостанции France Inter. «Заблуждение — думать, будто во Франции мы всегда катаемся на натуральном снеге. 90% французских лыжных станций оборудованы снежными пушками. Я не говорю, что это хорошо, но вы же по утрам делаете тосты, это хорошо или плохо? Почему искусственный снег должен подвергаться стигматизации?<...> Когда нам темно, мы включаем свет. Мы пользуемся электричеством везде», — заявил чемпион, отметив, что его куда больше беспокоит тот факт, что при нарушении прав человека Китай получил возможность принимать у себя Олимпиаду. «Это меня шокирует больше, чем перелеты пустых самолетов», — отметил Фуркад.

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