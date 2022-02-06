За кем из французских спортсменов следить на Олимпиаде в Пекине?

Францию на Олимпийских играх в Пекине представляет делегация из 87 спортсменов. Пока на счету сборной лишь одна награда — серебро, завоеванное биатлонистами в смешанной эстафете. За выступлениями кого из французских спортсменов стоит следить на Олимпиаде?

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Биатлонисты

Больше всего медальных надежд французы связывают с биатлонистами. В самом деле, если на ОИ-2018 в сборной главным претендентом на медали был Мартен Фуркад, к первенству в Пекине французы подошли с ровным и сильным составом — почти каждый спортсмен может побороться если не за победу, то за призовое место. По оценкам олимпийской чемпионки и бронзового призера Игр-2018 Мари Дорен-Абер, переквалифицировавшейся после завершения спортивной карьеры в комментаторы, Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен могут претендовать на победу почти в каждой индивидуальной гонке на Олимпиаде.

Кентен Фийон-Майе на финише смешанной эстафеты, 5 февраля 2022 Pierre-Philippe MARCOU AFP

С начала сезона французские биатлонисты поднимались на подиум 13 раз, из них 6 раз — за наградами высшей пробы. Биатлонистки — 11 раз (одно золото), а в эстафетах сборная одерживала две победы и пять раз становилась призером. В зачете Кубка мира 4 француза входят в топ-12, при этом Кентен Фийон-Майе лидирует, а Эмильен Жаклен занимает вторую строчку, среди француженок в топе лучшую позицию — 7-ю — занимает Жюстин Бреза-Буше.

Лыжные гонки — Ришар Жув и Люка Шанава

За всю историю участия в индивидуальных гонках Олимпийских игр лишь один француз поднимался на подиум — в 2006 году Родди Даррагон финишировал вторым за известным шведским спринтером Бьерном Линдом. Теперь бронзовый призер Игр-2018 года в командном спринте Ришар Жув и победитель этапов Кубка мира Люка Шанава, по оценкам французских экспертов, могут рассчитывать на призовые медали в спринтерских гонках — командных и индивидуальных. В этом сезоне французские лыжники оказывались на подиуме пять раз.

Горные лыжи — Тесса Ворли и Алекси Пентюро

Четырехкратная чемпионка мира Тесса Ворли сейчас прочно занимает вторую общего зачета Кубка мира. На открытии Олимпийских игр в Пекине именно она несла французский флаг вместе со сноубордистом Кевином Ролленом. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити другая горнолыжница — Кароль Монтийе — несла знамя сборной, а через пару дней стала олимпийской чемпионкой. У Ворли есть шанс повторить этот результат. Уже в понедельник, 7 февраля, женщины разыграют комплект наград в гигантском слаломе — именно в этой дисциплине француженка дважды становилась чемпионкой мира.

La joie de la Française Tessa Worley, après sa 2e place dans le géant de Kranjska Gora (Slovénie), le 8 janvier 2022 Jure Makovec AFP/Archives

Среди горнолыжников медальные надежды французы возлагают на Алекси Пентюро. Его олимпийский дебют пришелся на Сочи, где тогда еще 22-летний спортсмен стал бронзовым призером в гигантском слаломе. В 2018 году в Корее он поднимался на подиум дважды: за еще одной бронзой в слаломе и серебром в комбинации. В Пекине двукратный чемпион мира и обладатель Кубка мира 2020/21 попытается добавить в свою коллекцию олимпийских наград золото, правда, соперники у Пентюро самые серьезные, включая лидера общего зачета этого года молодого швейцарца Марко Одерматта, проводящего превосходный сезон, норвежца Александра Омодта Килде, австрийцев Маттиаса Майера и Винсента Крихмайра

Фристайл — Тесс Ледё

Ледё принимала участие в Олимпиаде-2018, однако не смогла преодолеть этап квалификации. Теперь, поднакопив опыта и титулов, 20-летняя фристайлистка из Бур-Сен-Мориса приехала в Пекин за своими первыми олимпийскими наградами в статусе одной из фавориток. В конце января в американском Аспене она завоевала три золота на Всемирных экстремальных играх (X Games) — два в биг-эйре и одно в слоупстайле. Также на ее счету титул чемпионки мира, семь побед на этапах Кубка мира и 2 Хрустальных глобуса. Главными конкурентками Тесс Ледё называют эстонку Келли Сильдару и китаянку Эйлин Гу.

Фигурное катание — Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон

Короткая программа Пападакис и Сизерона на ОИ-2018. AFP

В танцах на льду за золото поборется дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Четырехкратные чемпионы мира в 2018 году стали серебряными призерами Олимпийских игр в Корее: случайно расстегнувшееся во время короткой программы платье Пападакис стоило им золотых медалей — французский дуэт выиграл в произвольной программе, но в сумме уступил 0,79 балла канадцам Тессе Верчу и Скоту Мойру.

Хафпайп — Кевин Роллен

Три года назад бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи получил серьезные травмы, пытаясь установить новый мировой рекорд на квотерпайпе. Несмотря на это, ему удалось восстановиться к Играм-2022. Особых медальных надежд на Роллана не возложено, да и сам он признается в том, что восстановление после травм и возможность вновь отобраться на Олимпийские игры — уже чудо, однако история его возвращения на столь высокий сорвеновательный уровень вдохновляет. «Когда я смотрю, где я был два года назад и где нахожусь сейчас, я понимаю, что жизнь просто сделала мне огромный подарок. Попасть на Игры — уже победа для меня. Я еду, чтобы сделать все, что от меня зависит. Завоевать медаль будет сложно, но я знаю, что такая возможность есть», — заявлял Кевин Роллан газете L’Equipe за несколько дней до открытия Олимпиады. Вероятнее всего, выступление в Китае станет заключительным в карьере спортсмена. Именно Кевин Роллан вместе с горнолыжницей Тессой Ворли был знаменосцем сборной на открытии Олимпиады.

Могул — Перрин Лаффон и Бенжамен Каве

К сожалению, ПЕррин Лаффон не смогла подтвердить олимпийский титул и осталась лишь четвертой. Ben STANSALL AFP

В воскресенье, 6 февраля, Перрин Лаффон — олимпийская чемпионка 2018 года, трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира по фристайлу, претендовавшая на награды в могуле и в Пекине, — не смогла повторить свой успех четырехлетней давности и осталась на четвертой позиции. Победа досталась фристайлистке из Австралии Джакаре Энтони, второй стала американка Джейлин Кауф, а бронзу завоевала россиянка Анастасия Смирнова. Тем не менее 23-летнея француженка все равно остается одной из любимиц французских болельщиков.

Накануне, 5 февраля, четвертый результат в финале показал еще один француз, специализирующийся на могуле. Серебряный призер чемпионата мира Бенжамен Каве пропустил вперед Уолтера Уолберга из Швеции (золото), Майкла Кинсбури из Канады (серебро) и японца Икуму Хоришиму (бронза).

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