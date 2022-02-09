Француженка Хлоэ Треспеш завоевала олимпийское серебро в сноуборд-кроссе

В среду, 9 февраля, француженка Хлоэ Треспеш принесла шестую медаль своей сборной — она стала второй в сноуборд-кроссе. Первое место заняла американская сноубордистка Линдси Джекобеллис, а третье — Мерьета Одайн из Канады.

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Хлоэ Треспеш родилась в 1994 году в Бур-Сен-Морисе. Восемь лет назад, на Олимапиаде в Сочи она была бронзовым призером в сноуборд-кроссе, а на Играх в Пхенчхане заняла пятое место.

«Я ощущаю вихрь эмоций. Я так счастлива, потому что это награда за большую проделанную работу. И меня очень трогает то, что я могу все это разделить со своей командой», — прокомментировала свое второе место Треспеш в эфире France Télévisions.

🇫🇷 CHLOE TRESPEUCH VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUE 🥈



Elle l'a fait ! Après sa médaille à Sotchi, notre Française revient à #Pékin2022 et monte sur la deuxième marche du podium 💥#AllezLesBleus pic.twitter.com/RZCnPwyUk4 — Equipe France (@EquipeFRA) February 9, 2022

Еще одна французская сноубордистка могла побороться за олимпийские медали, но этому помешало досадное падение: Жюлья Перейра де Суса Мабило упала в полуфинальном заезде, пропустив вперед соперницу из Австралии Белль Брокхофф. Затем француженка собралась и выиграла заезд за пятое местое. Брокхофф осталась четвертой.

Награда Хлоэ Треспеш — шестая в копилке сборной. Три награды на Олимпиаде в Пекине французские спортсмены завоевали в биатлоне: золото и серебро Кантена Фийон-Майе и Анаис Шевалье-Буше в индивидуальных гонках и серебро в смешанной эстафете. Серебро в скоростном спуске команде принес Йохан Клери, а в биг-эйре — фристайлистка Тесс Ледё.

Впервые состязания в сноуборд-кроссе на олимпийском уровне прошли в Турине в 2006 году.

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