Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон 14 февраля 2022 года на Играх в Пекине

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото Олимпийских игр-2022 в Пекине в танцах на льду. Дуэт установил мировой рекорд по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98). Серебро в понедельник, 14 февраля, завоевал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Бронза — у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

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Французские фигуристы Габриэла Пападакис (Gabriella Papadakis) и Гийом Сизерон (Guillaume Cizeron) восполнили единственный пробел в своем впечатляющем медальном зачете, выиграв в понедельник, 14 февраля, олимпийское золото на Играх в Пекине, четыре года спустя после серебра на Олимпиаде в Пхенчхане.

26-летняя Пападакис и 27-летний Сизерон одержали победув танцах на льду, установив новый мировой рекорд по сумме баллов — 226,98. Завоевавшие серебро россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, действующие чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы, отстали более чем на шесть очков — 220,51. На третье место пьедестала почета поднялись американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — 218,02 баллов.

В субботу вечером, 12 февраля, Пападакис и Сизерон установили на пекинской Олимпиаде мировой рекорд по баллам за ритм-танец — 90,83.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завоевали для Франции золото Олимпиады в танцах на льду 14/02/2022. WANG Zhao AFP

Как отмечает агентство France-Presse, благодаря высшей олимпийской награде Пападакис и Сизерон, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018 и 2019) и пятикратные чемпионы Европы (2015-2019), вошли в историю французского фигурного катания. Лучшего результата почти столетие назад смогли добиться лишь Андре и Пьер Брюне (Andrée и Pierre Brunet), двукратные олимпийские чемпионы 1928 и 1932 годов в парном разряде и четырехкратные чемпионы мира с 1926 по 1932 год.

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон 14 февраля 2022 года на Играх в Пекине Sébastien Bozon AFP

После Пхенчхана (и серебряной олимпийской медали) французский дуэт потерпел только одно поражение — на чемпионате Европы 2020 года, но также пережил сложный период, когда до октября прошлого года не участвовал в соревнованиях в течение двадцати месяцев, в основном из-за пандемии коронавируса.

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