CAS не стал отстранять фигуристку Камилу Валиеву от соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону РУСАДА и не стал отстранять фигуристку Камилу Валиеву от соревнований на Олимпиаде в Пекине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) после этого принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного женского турнира на Олимпиаде в Пекине, а также не вручать награды в женском одиночном катании, если Валиева займет одно из первых трех мест.

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Россиянка Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (СAS). Суд учел, что фигуристку поздно известили о положительной допинг-пробе, не дав времени на защиту. При этом СAS пока не рассматривал по существу вопросы, связанные с командным турниром, их выделили в отдельное производство.

Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин состоится 15 февраля.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после победы россиянки на Играх в Пекине.

Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.

Между тем Международный олимпийский комитет объявил, что на Олимпийских играх в Пекине не будет официальной церемонии награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию, победу в которых одержали российские спортсмены.

Это связано с делом российской фигуристки Камилы Валиевой. В заявлении МОК подчеркивается, что суд не принял решение по существу дела, а именно о том, нарушила ли Валиева антидопинговые правила. Разбирательство по этому делу продолжится после Олимпиады. Поскольку теоретически Валиева может быть признана виновной и наказана, МОК считает, что вручать ей медали сейчас было бы нецелесообразно. Также не состоится и церемония награждения победительниц соревнований в женском одиночном катании, если Валиева займет одно из первых трех мест.

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