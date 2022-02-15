Успех Франции в биатлоне: серебро в мужской эстафете и исторический медальный рекорд Фийона Майе

Французские биатлонисты во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине завоевали серебро в мужской эстафете и впервые с 2006 года поднялись на пьедестал почета зимних Игр в этом командном состязании. Золото французы уступили Норвегии. Бронза досталась биатлонистам из России. Серебро в эстафете для лидера французской сборной по биатлону Кантена Фийона Майе стало пятой по счету медалью на нынешней Олимпиаде. По общему числу наград, завоеванных в ходе одних зимних Игр, Фийон Майе стал абсолютным рекордсменом в истории французского спорта.

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В мужской эстафете в Пекине 15 февраля французские биатлонисты преодолели своего рода многолетнее «проклятие» сборной страны, впервые с 2006 года поднявшись на олимпийский пьедестал почета в этом командном состязании. Фабьен Клод (Fabien Claude), Эмильен Жаклен (Émilien Jacquelin), Симон Дестьё (Simon Desthieux) и новая звезда французского биатлона Кантен Фийон Майе завоевали серебряную награду.

В последние 20 лет — на фоне индивидуальных олимпийских побед легендарных биатлонистов Рафаэля Пуаре и Мартена Фуркада — в мужской эстафете сборную Франции преследовали неудачи. Бронза им доставалась только в 2002 и 2006 годах (в Солт Лейк Сити и Турине с участием Пуаре). Пятикратному олимпийскому чемпиону Фуркаду с товарищами по команде ни разу не удалось подняться на пьедестал почета (ни в Ванкувере в 2010 году, ни в Сочи — в 2014-м, ни в Пхёнчхане четыре года назад).

Французские биатлонисты взяли серебро в мужской эстафете на Играх в Пекине 15 февраля 2022. REUTERS - ATHIT PERAWONGMETHA

Золото Норвегии и «обидная» бронза России

Золото пекинской Олимпиады в мужской эстафете досталось Норвегии. Первое место, которое завоевали Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен, принесло четвертому участнику эстафеты Йоханнесу Бё третью золотую медаль на нынешней Олимпиаде (в плюс к победам в спринте и смешанной эстафете).

Биатлонисты из России — Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов — завоевали «обидную» бронзу. До заключительной стрельбы Эдуарда Латыпова россияне лидировали с преимуществом в 50 секунд. На стойке Латыпов допустил шесть промахов и ушел на два штрафных круга.

Триумф Кантена Фийона Майе

29-летний Кантен Фийон Майе (Quentin Fillon Maillet) стал настоящим французским героем Игр в Пекине и еще до завершения Олимпиады вошел в историю отечественного спорта. За десять дней состязаний он завоевал ПЯТЬ медалей. Из них ДВЕ золотые. Остальные — серебряные.

С пятью олимпийскими наградами Фийон Майе установил исторический рекорд по числу медалей, которые кому-либо из французских спортсменов удавалось выиграть в ходе одних Игр. До сих пор рекордсменами оставались горнолыжник Жан-Клод Килли и биатлонист Мартен Фуркад. Килли выиграл три золота на зимней Олимпиаде в Гренобле (1968). Фуркад — три золотые награды в 2018 в Южной Корее (в гонке преследования, масс-старте и смешанной эстафете).

По пять медалей на одних Играх — как летних, так и зимних — французам удавалось выигрывать лишь столетие назад. Так в 1920 году этого результата добился в стрельбе из лука Жюльен Брюле. В 1924 году пять медалей на парижской Олимпиаде завоевал в фехтовании Роже Дюкре.

В истории зимних Олимпиад Кантен Фийон Майе стал 12-м по счету в списке спортсменов, которые по пять раз поднимались на пьедестал почета на одних Играх. Среди этих рекордсменов — норвежская лыжница Марит Бьорген (по пять наград на Играх 2010 и 2018 годов), а также россиянки Лариса Лазутина (1998) и Любовь Егорова (1992).

29-летний Кантен Фийон Майе (Quentin Fillon Maillet) стал настоящим французским героем Игр в Пекине Tobias SCHWARZ AFP

В Пекине Кантен Фийон Майе 8 февраля завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км. Второе золото биатлонист выиграл 13 февраля в гонке преследования, вырвав победу у россиянина Эдуарда Латыпова.

5 февраля серебро Фийону Майе — вместе с товарищами по команде — досталось в смешанной эстафете. 12 февраля в спринте француз пришел вторым после норвежца Йоханнеса Бё. Наконец, 15 февраля в мужской эстафете в составе «великолепной четверки» Фийон Майе завоевал свое третье серебро в Пекине.

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