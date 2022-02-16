Француз Клеман Ноэль стал олимпийским чемпионом в слаломе

Горнолыжник Клеман Ноэль в среду, 16 февраля, принес сборной Франции 13-ю олимпийскую медаль — золото в слаломе.

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После первой попытки лидировал австриец Йоханнес Штрольц, а Ноэль был шестым. По итогам двух попыток француз возглавил турнирную таблицу: он показал результат в 1 минуту и 44,09 секунды. Штрольц, уступивший 0,61 секунды по сумме попыток, стал серебряным призером, а бронзовым — норвежец Себастьян Фосс-Солевог, отставший на 0,70 секунды.

Французская сборная не завоевывала олимпийского золота в слаломе с Игр в Турине в 2006 году, когда лучший результат показал Антуан Денерья.

Это первая олимпийская награда 24-летнего Клемана Ноэля, девять раз он становился победителем этапов Кубка мира. Ноэль является одним из сильнейших французских слаломистов. В рейтинге Малого хрустального глобуса на протяжении трех последних сезонов он был вторым, в этом году занимает шестую строчку. На Олимпиаде в Пхенчхане в слаломе он был четвертым.

Йоханнес Штрольц ранее стал олимпийским чемпионом в комбинации, а норвежец Фосс-Солевог на Олимпиаде-2018 был бронзовым призером в командных соревнованиях.

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