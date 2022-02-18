14 медалей Франции: биатлонистка Жюстин Бреза-Буше завоевала золото Олимпиады в масс-старте

Француженка Жюстин Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в биатлонном масс-старте на Играх в Пекине 18 февраля 2022

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала олимпийской чемпионкой в масс-старте. 25-летняя уроженка Альбервиля выиграла 18 февраля в Пекине свое первое золото на главных международных первенствах. Ее победа принесла сборной Франции первую медаль с биатлонном масс-старте с момента включения этого вида состязаний в программу зимних Игр в 2006 году. На Олимпиаде в Пекине золото Бреза-Буше — 14-я медаль французской команды.

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За два дня до закрытия зимней Олимпиады в Пекине у сборной Франции — 14 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых). В медальном зачете французы занимают 10 место следом за российской сборной (27 наград, из них 5 золотых). Половина наград сборной Франции завоевана в биатлоне. По числу олимпийских медалей французы приближаются к рекорду 2018 года, когда на Играх в Пхёнчхане национальная команда завоевала 15 наград. В субботу, 19 февраля, шансы на награды остаются у французских горнолыжников в параллельном слаломе и у фристайлиста Кевина Роллана в хафпайпе.

Француженка Жюстин Бреза-Буше (Justine Braisaz-Bouchet) на дистанции 12,5 км опередила на 15 секунд обладательницу серебряной медали, норвежскую спортсменку Тириль Экхофф (Tiril Eckhoff). Третье место в масс-старте также заняла биатлонистка из Норвегии Марта Рёйселанд (Marte Olsbu Roeiseland).

В эту пятницу Жюстин Бреза-Буше начала гонку с промахов на первой и второй стрельбе (лежа) и трех штрафных кругов. С десятого места на первое ей помогла вырваться безупречная стрельба на третьем рубеже (стоя), а затем скоростной отрыв от норвежской чемпионки Экхофф. Финишировала Жюстин Бреза-Буше первой с французским триклором в руках.

Для 25-летней француженки это первое золото на Олимпийских играх или Чемпионатах мира. На прошлых Играх в 2018 году Бреза-Буше завоевала бронзу в эстафете. На ЧМ у нее две серебряные медали в эстафете (в 2015 и 2016 годах) и бронза в индивидуальной гонке (2019).

France-Presse отмечает, что триумф в масс-старте последовал за более чем скромными результатами Жюстин Бреза-Буше на первых соревнованиях в Пекине: в индивидуальной гонке на 15 км она заняла лишь 40-е место, а в спринте пришла 48-й.

Биатлонный масс-старт был впервые включен в олимпийскую программу в 2006 году на Играх в Турине. Однако в этом виде гонки французским спортсменам ни разу еще не удавалось подняться на пьедестал почета Олимпиад.

Биатлон: масс-старт у мужчин

Позже в пятницу, 18 февраля, биатлонный масс-страт прошел в Пекине и у мужчин. Новая звезда французской сборной Кантен Фийон Майе надеялся принести команде 15-ю олимпийскую награду, но пришел лишь четвертым.

Победителем масс-старта у мужчин и пятикратным олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Бё, вторым финишировал швед Мартин Понсилоума, тройку лидеров замкнул Ветле Шостад Кристиансен.

Лучший результат из российских биатлонистов показал Александр Логинов, финишировав всего лишь на 15-м месте.

Олимпийский медальный рекорд биатлонистов Франции

Зимние Игры в Пекине сборная Франции по биатлону завершила с тремя титулами олимпийских чемпионов. Помимо золота Жюстин Бреза-Буше в масс-старте, Кантен Фийон Майе завоевал золотые медали в индивидуальной гонке на 20 км (8 февраля) и в гонке преследования (13 февраля).

Серебряные медали команде принесли: Анаис Шевалье-Буше (Anaïs Chevalier-Bouchet) — в индивидуальной гонке, а также Фийон Майе — в спринте. Серебро французы взяли в смешанной, а также мужской эстафетах.

С семью медалями рекорд, установленный биатлонистами Франции на Играх 2010 года в Ванкувере (6 наград), уже побит, — отмечает агентство France-Presse.

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