В Пекине завершилась Олимпиада. Сборная Франции увозит домой 14 медалей

В воскресенье, 20 февраля, в Пекине завершились XXIV Зимние Олимпийские игры. В течение нескольких недель сильнейшие спортсмены мира сражались за звания олимпийских чемпионов, устанавливали рекорды и заставляли сердца болельщиков замирать. Сборная Франции увозит из Китая 14 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане.

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За время первенства были разыграны 109 комплектов наград. Лидером по числу чемпионских титулов и общему количеству медалей, как и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, стала Норвегия: ее спортсмены увозят из Пекина 37 наград, 16 из которых — высшей пробы. Второй по количеству золотых медалей стала сборная Германии (12 золотых медалей из 27 завоеванных), а по общему количеству наград — команда Олимпийского комитета России, получившая 32 медали.

Сборная Франции на церемонии закрытия Олимпиады. WANG Zhao AFP

Сборная Франции в Пекине чуть-чуть не дотянула до своих рекордных медальных результатов, показанных в Сочи в 2014 и в Пхенчхане в 2018 году. Тогда французы завоевали по 15 наград, из Пекина увозят на одну меньше — 14. Этот результат совпадает с примерным прогнозом, который до первенства в Китае озвучивал аналитик Национального спортивного агентства Франции Клод Онеста. По общему количеству наград французы разделили 12-е место со сборной Швейцарии, а по количеству золотых наград расположились на 10-й строчке рейтинга, за сборной ОКР.

Половину наград сборной Франции принесли именно биатлонисты Tobias SCHWARZ AFP/Archives

Наиболее результативным олимпийским видом для Франции предсказуемо оказался биатлон: половину наград сборной принесли именно биатлонисты. Они открыли медальный счет пекинского первенства серебром в смешанной эстафете, затем Анаис Шевалье-Буше финишировала второй в индивидуальной гонке, Кентен Фийон-Майе в этой дисциплине выиграл золото, после него — серебро в спринте и еще одно личное золото в гонке преследования. В мужской эстафете стали вторыми, а 18 февраля Жюстин Бреза-Буше стала чемпионкой в женском масс-старте. Кентен Фийон-Майе покидает Пекин в статусе олимпийского мульти-медалиста — помимо трех личных наград, на его счету и две эстафетные медали. Он установил исторический рекорд по числу медалей, которые кому-либо из французских спортсменов удавалось выиграть в ходе одних Игр. До сих пор рекордсменами оставались горнолыжник Жан-Клод Килли (три золота на зимней Олимпиаде в Гренобле в1968) и биатлонист Мартен Фуркад (три личные золотые награды в 2018 в Южной Корее).

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Manan VATSYAYANA AFP

Серебряный призеры Пхенчхана французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в Пекин приезжали за долгожданным золотом в танцах на льду. В этот раз чемпионский титул им покорился, кроме того, пара установила два мировых рекорда — по баллам за ритм-танец (90,83) и по сумме баллов за ритм-танец и произвольный танец (226,98). Серебро завоевал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзу — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

По одной награде завоевали французские спортсмены во фристайле и сноуборде. Фристайлистка Тесс Ледё принесла команде серебро в биг-эйре, сделав во время своего выступления чистый дабл корк 1620 (четыре с половиной оборота в воздухе). Хлоэ Треспеш стала второй в сноуборд-кроссе.

Йоан Клэри после своего олимпийского спуска Joe KLAMAR AFP

13 февраля бронзу в лыжной эстафете завоевали Ришар Жув, Юго Лапалю, Клеман Парис и Морис Монифика. Таким образом они продлили традицию «бронзовых Олимпиад»: в 2014 французская эстафетная четверка также была третьей, а в 2018 году помимо эстафетной бронзы у Франции было третье место в командном спринте свободным стилем. Любопытный факт: опытный 35-летнй лыжник Морис Монифика входил в каждый из «бронзовых» составов французской сборной.

Наконец, три медали своей команде принесли французские горнолыжники. Вопреки прогнозам, Тесса Ворли и Алекси Пентюро остались без олимпийских наград. Бронза в гигантском слаломе досталась Матье Февру, а Клеман Ноэль показал первый результат в слаломе. Особо стоит отметить и серебряную награду Йоана Клэри в слаломе. Француз стал самым возрастным медалистом в истории олимпийских горных лыж — в момент заезда ему было 41 год и 29 дней.

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