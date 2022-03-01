«Stop it, Putin!» и «No War, Please»: как в мире спорта откликнулись на вторжение в Украину

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Команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте, Германия, 26 февраля 2022 г.
Команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте, Германия, 26 февраля 2022 г. AP - Michael Probst
RFI
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Исключение из соревнований, санкции, призывы к бойкоту, призывы к миру... После нападения России на Украину мир спорта отреагировал незамедлительно. Отдельные спортсмены, целые клубы или организации высказали свое мнение, которое тут же было распространенно мировыми СМИ. В то же время спорт по своей истории и сути — вне политики. Почему сейчас произошло иначе, как и что происходило в мире спорта в последние дни — в материале RFI.

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Долгожданное окончательное решение пришло в понедельник вечером 28 февраля: Россия исключена из мундиаля 2022 в Катаре. FIFA объявила, что приостанавливает все международные соревнования для российских команд, до нового решения – не только для российской сборной, но и для всех российских футбольных клубов. При этом московский «Спартак» был последним клубом, еще не выбывшим из соревнований в Лиге Европы.

Днем ранее и после долгих размышлений FIFA наконец выступила с первыми заявлениями, предложив, чтобы российские команды играли не под флагом России и на нейтральной территории. Исполнение гимна также запрещалось. Но для Польши это предложение было неприемлемым: польская команда отказалась играть с российской сборной в полуфинале плей-офф, который начинается 24 марта. Швеция и Чехия присоединились к польскому бойкоту – если бы российская команда прошла в финал, эти страны отказались бы играть.

Второе важное решение последнего февральского дня: UEFA разорвала свой контракт с «Газпромом», который являлся одним из крупнейших спонсоров Лиги, на сумму в 40 миллионов евро в год. Кроме этого, рекламы «Газпрома» мы больше не увидим не только на стадионах во время матчей, но и на майках немецкого футбольного клуба «Шальке» (Schalke) – накануне руководство клуба объявило о своем решении отказаться от российского спонсора.

В тот же последний февральский день Международный олимпийский комитет рекомендовал исключить Россию и Беларусь из соревнований. Это лишний раз доказывает, что ситуацию в Украине воспринимают более чем всерьез. Обычно МОК очень редко вмешивается в политику – подобные рекомендации он давал только два раза: это было предупреждение ЮАР в период апартеида, а также Югославии Слободана Милошевича за геноцид.

МОК предлагает всем странам-организаторам соревнований и международным федерациям спорта не приглашать российских и белорусских атлетов.

В эту пятницу открываются паралимпийские игры в Пекине, и участие двух стран под вопросом. Как отмечает МОК, пока российские и белорусские атлеты могут спокойно готовиться к соревнованиям, украинские спортсмены находятся под пулями. «Олимпийское движение едино в своей миссии — способствовать миру через спорт и объединять мир в мирном соревновании вне каких-либо политических споров», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В дополнение к этим заявлениям МОК заявил, что «гордится» призывами к миру со стороны многих спортсменов, и указал, что продолжит свою поддержку Украины, в частности, путем создания фонда солидарности с украинским народом. «Дайте миру шанс», — заключил в своем обращении президент МОК Томас Бах.

Помимо этого, МОК объявил об отзыве олимпийских орденов у трех человек, «причастных к нарушению олимпийского перемирия». Это президент России Владимир Путин (который получил его в 2001 году), вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Олимпийский орден присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением.

26 февраля команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте.
26 февраля команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте. AP - Daniel Karmann

Это не первое решение о том, чтобы отобрать у Путина врученные ему награды и регалии. Международная федерация таэквондо (ITF) лишила Владимира Путина черного пояса, полученного в 2013 году. Вслед за многими другими спортивными федерациями организация запретила использование российских и белорусских флагов и гимнов на соревнованиях, проходящих под ее эгидой. Кроме того, ITF не будет проводить мероприятия в России и Беларуси и признавать соревнования, организованные в этих странах.

27 февраля Владимир Путин потерял статус почетного президента и посла Международной федерации дзюдо. «В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении полномочий и статуса господина Владимира Путина в качестве почетного президента и посла», – говорится в сообщении Международной федерации дзюдо. Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину в 2008 году.

1 марта последовали новые исключения России из международных соревнований. Международная федерация волейбола перенесла чемпионат мира из России. Он был запланирован на август этого года.

Россия и Беларусь были отстранены от участия в международных соревнованиях по регби «до дальнейшего уведомления», заявила руководящая организация World Rugby. Исполнительный комитет международной федерации принял решение о «полном и немедленном отстранении России и Беларуси от любой международной деятельности по регби и трансграничных клубов регби вплоть до нового уведомления», а также о «полном и немедленном лишении Федерации регби России ее статуса в качестве член World Rugby вплоть до нового уведомления», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» выступил с официальным заявлением, в котором объявил об отмене Гран-при в России, который был запланирован на сентябрь 2022 года.

Тони Паркер, президент французского баскетбольного клуба Asvel Lyon-Villeurbanne, объявил, что его клуб отказался играть в России против «Зенита» (Санкт-Петербург) 1 марта и «Уникса» (Казань) 3 марта в баскетбольной Евролиге.

Из-за конфликта в Украине Международная федерация волейбола отозвала из России организацию двух этапов следующей Лиги наций, в июне и июле. Международные лыжные гонки в России были отменены. Участие гимнастов в проходящих в России соревнованиях запрещены.

Влияние спорта на политику или наоборот?

В то время как множатся заявления международных спортивных организаций, остается вопрос, какое потенциальное влияние эти решения могут оказать на Россию и на конфликт.

«Обычно спортивные органы не хотят принимать решения по политическим мотивам. Решения прежде всего оправдываются соображениями безопасности», – объясняет газете Le Figaro Винсен Шодель, основатель Sport Business Observatory. По его словам, «нельзя делать из спорта инструмент дипломатии». Но спорт может помочь политике «сдвинутся с мертвой точки». «Например, благодаря спорту мы смогли разрядить атмосферу между Северной и Южной Кореями во время зимних Олимпийских игр 2018 года», – вспоминает Винсен Шодель.

События в мире спорта имеют огромное символическое значение. Обычно спорт считается символом мира и объединения. Так, в 1995 году победивший апартеид Нельсон Мандела вручил кубок победителей Чемпионата мира по регби капитану национальной команды ЮАР Springboks. Этот снимок вошел в историю.

Нельсон Мандела вручает кубок победителей Чемпионата мира по регби капитану национальной команды ЮАР Springboks, полностью состоящей из "белых" игроков.
Нельсон Мандела вручает кубок победителей Чемпионата мира по регби капитану национальной команды ЮАР Springboks, полностью состоящей из "белых" игроков. AFP/Archives

Неделю назад российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в Open 13 в Марселе не только в одиночных соревнованиях, но и в парных, вместе с украинцем Денисом Молчановым. Эта победа тоже могла бы войти в историю. 27 февраля после победы в полуфинале чемпионата в Дубае Рублев (седьмая ракетка мира) подошел к ближайшей телекамере и написал фломастером «No war, Please» (Пожалуйста, нет войне!).

Для международного сообщества спорт является важным вектором, выражающим общественное мнение. Поэтому санкции в мире спорта имеют огромное медийное влияние, порой превышающее влияние политических заявлений.

Ставший в понедельник первой ракеткой мира российский теннисист Даниил Медведев призвал прекратить военные действия. Спортсмен опубликовал заявление в связи с нападением России на Украину.

Мне кажется вы все помните мою речь после финала на Australian open? Это были только мои мысли и мои детские мечты. Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире. У них у всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Все что они видят и чувствуют происходит с ними впервые. Поэтому я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во все: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать. #kiddontstopdreaming,

— говорится в заявлении Медведева, которое он разместил в Twitter и Instagram.

Некоторые российские спортсмены также приняли участие в этом проявлении солидарности с Украиной. «Пожалуйста, хватит войны. (…) Мы должны жить в мире», — призвал звезда российского хоккея Алекс Овечкин. «Нет войне», — в свою очередь, написал в социальных сетях нападающий сборной России Федор Смолов. «Такие позиции, занятые в такой авторитарной стране, как Россия, не обойдутся без риска для этих спортсменов», – комментирует французское издание Le Figaro.

Владелец британского футбольного клуба «Chelsea» Роман Абрамович (который участвует в украино-российских переговорах в Припяти, хотя его роль в них так до конца и не ясна) отошел от руководства клуба, предоставив его администраторам своего благотворительного фонда. Дочь Абрамовича София в Instagram написала антивоенный пост. Его музей современного искусства в Москве «Гараж» закрыт «до конца трагедии», которая происходит в Украине. Помимо прочего, этому «близкому к Путину олигарху», как его называют на Западе, запрещен въезд в Великобританию.

Поддержка Украины спортсменами началась с первых дней войны. Самыми известными и отмеченными в комментариях СМИ и перепостами в соцсетях стали, конечно, акции на футбольных встречах, главным из которых стал матч между английскими клубами Everton и Manchester City в прошлую субботу. Игроки обеих команд вышли на поле с украинскими флагами и в майках с надписью «Нет войне», выразив, таким образом, солидарность со своими игроками Миколенко и Зинченко.

26 февраля команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте.

Во Франции баннер в поддержку мира был развернут в субботу на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем PSG (Париж) – ASSE (Сент-Этьен). В воскресенье футбольная команда Реймса задержала начало встречи с командой Монако на пять минут – в знак протеста против войны в Украине. Клуб Монако с 2013 года принадлежит российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву, который, как известно, не близок к Владимиру Путину. Поэтому этот символический жест протеста против «акта войны» не был направлен на то, чтобы клубу Рыболовлева «было неудобно», уточнил президент клуба Реймса Жан-Пьер Кайо.

Перед началом футбольного матча Первой французской лиги между PSG и ASSE на стадионе Parc de Princes в Париже, суббота, 26 февраля 2022 г.
Перед началом футбольного матча Первой французской лиги между PSG и ASSE на стадионе Parc de Princes в Париже, суббота, 26 февраля 2022 г. AP - Michel Euler

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