«Stop it, Putin!» и «No War, Please»: как в мире спорта откликнулись на вторжение в Украину

Команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте, Германия, 26 февраля 2022 г.

Исключение из соревнований, санкции, призывы к бойкоту, призывы к миру... После нападения России на Украину мир спорта отреагировал незамедлительно. Отдельные спортсмены, целые клубы или организации высказали свое мнение, которое тут же было распространенно мировыми СМИ. В то же время спорт по своей истории и сути — вне политики. Почему сейчас произошло иначе, как и что происходило в мире спорта в последние дни — в материале RFI.

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Долгожданное окончательное решение пришло в понедельник вечером 28 февраля: Россия исключена из мундиаля 2022 в Катаре. FIFA объявила, что приостанавливает все международные соревнования для российских команд, до нового решения – не только для российской сборной, но и для всех российских футбольных клубов. При этом московский «Спартак» был последним клубом, еще не выбывшим из соревнований в Лиге Европы.

Днем ранее и после долгих размышлений FIFA наконец выступила с первыми заявлениями, предложив, чтобы российские команды играли не под флагом России и на нейтральной территории. Исполнение гимна также запрещалось. Но для Польши это предложение было неприемлемым: польская команда отказалась играть с российской сборной в полуфинале плей-офф, который начинается 24 марта. Швеция и Чехия присоединились к польскому бойкоту – если бы российская команда прошла в финал, эти страны отказались бы играть.

Второе важное решение последнего февральского дня: UEFA разорвала свой контракт с «Газпромом», который являлся одним из крупнейших спонсоров Лиги, на сумму в 40 миллионов евро в год. Кроме этого, рекламы «Газпрома» мы больше не увидим не только на стадионах во время матчей, но и на майках немецкого футбольного клуба «Шальке» (Schalke) – накануне руководство клуба объявило о своем решении отказаться от российского спонсора.

В тот же последний февральский день Международный олимпийский комитет рекомендовал исключить Россию и Беларусь из соревнований. Это лишний раз доказывает, что ситуацию в Украине воспринимают более чем всерьез. Обычно МОК очень редко вмешивается в политику – подобные рекомендации он давал только два раза: это было предупреждение ЮАР в период апартеида, а также Югославии Слободана Милошевича за геноцид.

МОК предлагает всем странам-организаторам соревнований и международным федерациям спорта не приглашать российских и белорусских атлетов.

В эту пятницу открываются паралимпийские игры в Пекине, и участие двух стран под вопросом. Как отмечает МОК, пока российские и белорусские атлеты могут спокойно готовиться к соревнованиям, украинские спортсмены находятся под пулями. «Олимпийское движение едино в своей миссии — способствовать миру через спорт и объединять мир в мирном соревновании вне каких-либо политических споров», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

В дополнение к этим заявлениям МОК заявил, что «гордится» призывами к миру со стороны многих спортсменов, и указал, что продолжит свою поддержку Украины, в частности, путем создания фонда солидарности с украинским народом. «Дайте миру шанс», — заключил в своем обращении президент МОК Томас Бах.

Помимо этого, МОК объявил об отзыве олимпийских орденов у трех человек, «причастных к нарушению олимпийского перемирия». Это президент России Владимир Путин (который получил его в 2001 году), вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Олимпийский орден присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением.

26 февраля команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте. AP - Daniel Karmann

Это не первое решение о том, чтобы отобрать у Путина врученные ему награды и регалии. Международная федерация таэквондо (ITF) лишила Владимира Путина черного пояса, полученного в 2013 году. Вслед за многими другими спортивными федерациями организация запретила использование российских и белорусских флагов и гимнов на соревнованиях, проходящих под ее эгидой. Кроме того, ITF не будет проводить мероприятия в России и Беларуси и признавать соревнования, организованные в этих странах.

27 февраля Владимир Путин потерял статус почетного президента и посла Международной федерации дзюдо. «В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении полномочий и статуса господина Владимира Путина в качестве почетного президента и посла», – говорится в сообщении Международной федерации дзюдо. Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину в 2008 году.

1 марта последовали новые исключения России из международных соревнований. Международная федерация волейбола перенесла чемпионат мира из России. Он был запланирован на август этого года.

Россия и Беларусь были отстранены от участия в международных соревнованиях по регби «до дальнейшего уведомления», заявила руководящая организация World Rugby. Исполнительный комитет международной федерации принял решение о «полном и немедленном отстранении России и Беларуси от любой международной деятельности по регби и трансграничных клубов регби вплоть до нового уведомления», а также о «полном и немедленном лишении Федерации регби России ее статуса в качестве член World Rugby вплоть до нового уведомления», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» выступил с официальным заявлением, в котором объявил об отмене Гран-при в России, который был запланирован на сентябрь 2022 года.

Тони Паркер, президент французского баскетбольного клуба Asvel Lyon-Villeurbanne, объявил, что его клуб отказался играть в России против «Зенита» (Санкт-Петербург) 1 марта и «Уникса» (Казань) 3 марта в баскетбольной Евролиге.

Из-за конфликта в Украине Международная федерация волейбола отозвала из России организацию двух этапов следующей Лиги наций, в июне и июле. Международные лыжные гонки в России были отменены. Участие гимнастов в проходящих в России соревнованиях запрещены.

Влияние спорта на политику или наоборот?

В то время как множатся заявления международных спортивных организаций, остается вопрос, какое потенциальное влияние эти решения могут оказать на Россию и на конфликт.

«Обычно спортивные органы не хотят принимать решения по политическим мотивам. Решения прежде всего оправдываются соображениями безопасности», – объясняет газете Le Figaro Винсен Шодель, основатель Sport Business Observatory. По его словам, «нельзя делать из спорта инструмент дипломатии». Но спорт может помочь политике «сдвинутся с мертвой точки». «Например, благодаря спорту мы смогли разрядить атмосферу между Северной и Южной Кореями во время зимних Олимпийских игр 2018 года», – вспоминает Винсен Шодель.

События в мире спорта имеют огромное символическое значение. Обычно спорт считается символом мира и объединения. Так, в 1995 году победивший апартеид Нельсон Мандела вручил кубок победителей Чемпионата мира по регби капитану национальной команды ЮАР Springboks. Этот снимок вошел в историю.

Нельсон Мандела вручает кубок победителей Чемпионата мира по регби капитану национальной команды ЮАР Springboks, полностью состоящей из "белых" игроков. AFP/Archives

Неделю назад российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в Open 13 в Марселе не только в одиночных соревнованиях, но и в парных, вместе с украинцем Денисом Молчановым. Эта победа тоже могла бы войти в историю. 27 февраля после победы в полуфинале чемпионата в Дубае Рублев (седьмая ракетка мира) подошел к ближайшей телекамере и написал фломастером «No war, Please» (Пожалуйста, нет войне!).

Для международного сообщества спорт является важным вектором, выражающим общественное мнение. Поэтому санкции в мире спорта имеют огромное медийное влияние, порой превышающее влияние политических заявлений.

Ставший в понедельник первой ракеткой мира российский теннисист Даниил Медведев призвал прекратить военные действия. Спортсмен опубликовал заявление в связи с нападением России на Украину.

Мне кажется вы все помните мою речь после финала на Australian open? Это были только мои мысли и мои детские мечты. Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире. У них у всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Все что они видят и чувствуют происходит с ними впервые. Поэтому я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во все: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать. #kiddontstopdreaming,

— говорится в заявлении Медведева, которое он разместил в Twitter и Instagram.

Некоторые российские спортсмены также приняли участие в этом проявлении солидарности с Украиной. «Пожалуйста, хватит войны. (…) Мы должны жить в мире», — призвал звезда российского хоккея Алекс Овечкин. «Нет войне», — в свою очередь, написал в социальных сетях нападающий сборной России Федор Смолов. «Такие позиции, занятые в такой авторитарной стране, как Россия, не обойдутся без риска для этих спортсменов», – комментирует французское издание Le Figaro.

Владелец британского футбольного клуба «Chelsea» Роман Абрамович (который участвует в украино-российских переговорах в Припяти, хотя его роль в них так до конца и не ясна) отошел от руководства клуба, предоставив его администраторам своего благотворительного фонда. Дочь Абрамовича София в Instagram написала антивоенный пост. Его музей современного искусства в Москве «Гараж» закрыт «до конца трагедии», которая происходит в Украине. Помимо прочего, этому «близкому к Путину олигарху», как его называют на Западе, запрещен въезд в Великобританию.

Поддержка Украины спортсменами началась с первых дней войны. Самыми известными и отмеченными в комментариях СМИ и перепостами в соцсетях стали, конечно, акции на футбольных встречах, главным из которых стал матч между английскими клубами Everton и Manchester City в прошлую субботу. Игроки обеих команд вышли на поле с украинскими флагами и в майках с надписью «Нет войне», выразив, таким образом, солидарность со своими игроками Миколенко и Зинченко.

26 февраля команды Eintracht Frankfurt и Bayern Munich почтили минутой молчания жертв войны в Украине во время футбольного матча немецкой Бундеслиги во Франкфурте.

Во Франции баннер в поддержку мира был развернут в субботу на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем PSG (Париж) – ASSE (Сент-Этьен). В воскресенье футбольная команда Реймса задержала начало встречи с командой Монако на пять минут – в знак протеста против войны в Украине. Клуб Монако с 2013 года принадлежит российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву, который, как известно, не близок к Владимиру Путину. Поэтому этот символический жест протеста против «акта войны» не был направлен на то, чтобы клубу Рыболовлева «было неудобно», уточнил президент клуба Реймса Жан-Пьер Кайо.

Перед началом футбольного матча Первой французской лиги между PSG и ASSE на стадионе Parc de Princes в Париже, суббота, 26 февраля 2022 г. AP - Michel Euler

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