Парижский марафон: Гельмиса из Эфиопии одержал победу, Амдуни установил новый рекорд Франции

В Париже в воскресенье, 3 апреля, состоялся марафон. В нем приняли участие 45 тысяч бегунов разного уровня. Впервые с 2019 года престижное состязание прошло в привычное для любителей легкой атлетики время: из-за пандемии коронавируса марафон неоднократно переносился.

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В этом году победу одержал бегун из Эфиопии Десо Гельмиса, преодолевший дистанцию за 2ч5'7''. Второе место занял еще один эфиопский спортсмен Сейфу Туру, уступивший победителю три секунды лишь на последних метрах дистанции.

Третье место занял французский легкоатлет Морхад Амдуни, также установивший новый марафонский рекорд Франции — 2ч5'22''. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2003 году Бенуа Звежчевски и составлял 2ч6'36''.

🏃🇪🇹 Deso Gelmisa remporte le Marathon de Paris, Morhad Amdouni bat le record de France de plus d'une minute 👊 #ParisMarathon



➡ Suivez le #ParisMarathon en direct sur : https://t.co/dAAyadObpu pic.twitter.com/yT9FctdH0v — francetvsport (@francetvsport) April 3, 2022

Амдуни — уроженец Порто-Веккьо (Корсика), он является первым чемпионом Европы из Франции в истории забегов на 10 тысяч метров. С 2009 года бегун получал травму за травмой. В юниорский период корсиканец травмировал сухожилия, затем столкнулся с проблемой мышц таза, вылившейся в травму мышц задней поверхности бедра. Несмотря на это Амдуни продолжал тренировки и даже показывал хорошие результаты: в 2007 и 2015 годах становился чемпионом Европы на дистанции 5000 метров, а в 2010 и 2011 одерживал победы в составе эстафетной четверки. По имеющемуся потенциалу его сравнивали с титулованными Кристофом Леметром и Рено Лавиллени. Однако чемпионское звание на десятикилометровой дистанции Амдуни завоевал лишь в 2018 году.

🏆🆕 Record de France 🇫🇷



2022 : Morhad Amdouni - 02:05:22

2003 : Benoît Zwierzchiewski - 02:06:36#ParisMarathon pic.twitter.com/Fu2KeoHhtk — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) April 3, 2022

Одной из приоритетных задач для спортсмена является достижение высокого результата на марафоне на грядущих в 2024 году Олимпийских играх в Париже. Результат, показанный на парижском марафоне за два года до Игр, — тому подтверждение.

🏆 Les podiums 🏆



🥇 Deso GELMISA 🇪🇹

🥈 Seifu TURA 🇪🇹

🥉 Morhad AMDOUNI 🇫🇷



🥇 Judith JEPTUM 🇰🇪

🥈 Fantu JIMMA 🇪🇹

🥉 Beau SADO 🇪🇹#ParisMarathon pic.twitter.com/RtjumkULiw — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) April 3, 2022

Среди женщин первой финишировала кенийская спортсменка Джужит Джептум. Она установила новый рекорд состязания, завершив марафон за 2ч19'48''. Занявшая второе место бегунья из Эфиопии Фанту Джимма отстала от победительницы на три минуты, ее соотечественница Бесу Садо стала третьей.

Среди пара–атлетов победу одержал француз Жюльен Касоли (1ч38'36''). За ним финишировал испанец Хорхе Мадера Хименес, уступивший 3'18''. Третье место завоевал колумбийский спортсмен Франсиско Саклементе. Британка Иден Рейнбоу-Купер показала лучший результат среди женщин, второе местро заняла спортсменка из Бразилии Кристина де Соуза.

🏆 Les podiums 🏆



🏃 ♿️

🥇 Julien CASOLI 🇫🇷

🥈 Jorge MADERA JIMENEZ 🇪🇸

🥉 Francisco SANCLEMENTE 🇨🇴



🏃‍♀️♿️

🥇 Eden RAINBOW-COOPER 🇬🇧

🥈 Vanessa Christina DE SOUZA 🇧🇷#ParisMarathon pic.twitter.com/Kuxy9lpC8l — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) April 3, 2022

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