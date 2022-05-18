Гаске одержал победу над Медведевым на грунтовом корте турнира в Женеве

Ришар Гаске 17 мая одержал победу над Даниилом Медведевым во втором круге турнира ATP 250 в Женеве. Медведев впервые вышел на корт после перенесенной в марте операции и лишь в Женеве открыл грунтовый сезон — за неделю до «Ролан Гаррос».

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Гаске с 2005 года не брал верх над тенниситами, входящими в топ-2. Кроме того, француз, одержав победу над Медведевым, стал теннисистом, в активе которого есть победа над каждым номером в топ-100 мирового рейтинга.

Медведев приехал на женевское первенство по wild card, чтобы получить игровой опыт на грунте. Вторая ракетка мира вернулся на корт после перенесенной в марте операции по удалению грыжи, он не играл 1,5–2 месяца и пропустил три грунтовых «Мастерса» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме.

ALLEZ GASQUET 🙌



🇫🇷 @richardgasquet1 takes out top seed Medvedev 6-2 7-6(5) for his first Top 2 win since April 2005!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/cfkB8nXRLy — Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2022

Первые четыре гейма Гаске и Медведев вели напряженную борьбу с затяжными розыгрышами, однако затем Даниил начал совершать ошибки, в том числе и двойные, потерял точность попадания первым мячом, в то время как Ришар выдавал отличные бекхэнды вдоль линии и аккуратно обрабатывал дропшоты.

При счете 1:3 Медведев вернул себе хорошую подачу, а Гаске слегка сдал, что привело к тай-брейку. Итог — победу в свой актив занес француз: 6:2, 7:6 (7:5). Встреча длилась полтора часа.

35-летний Ришар Гаске, занимающий сейчас 75-ю строчку мировой классификации, во второй раз в истории встреч с Медведевым взял верх. Первую победу над россиянином он одержал в 2018 году в Монпелье.

Медведев: «Не являюсь фаворитом «Ролан Гаррос», но хочу выступить хорошо».

По словам Даниила Медведева, он еще не вполне завершил процесс восстановления после операции, но находится на верном пути. «Физически я неплохо себя чувствовал, — прокомментировал спортсмен свое выступление в Женеве. — Еще несколько дней тренировок, и я должен быть готов к “Ролан Гаррос”».

Французский турнир Большого шлема далеко не самый результативный для Медведева: в течение четырех лет он покидал «Ролан Гаррос» после первого раунда, в 2021 дошел до четвертьфинала, в котором уступил Стефаносу Циципасу. Кроме того, свой лучший теннис он демонстрирует не на грунтовых покрытиях — лишь три из 29 побед над игроками топ-10 Медведев одержал на грунте. Спортсмен играл в финалах 23 туров, из них на грунте лишь раз, в 2019 году против Доминика Тима на Barcelona Open.

«Я не являюсь фаворитом «Ролан Гаррос», но я хочу выступить хорошо. Если смогу вновь выйти на свой уровень, могу быть опасным», — оценил Даниил Медведев свои перспективы на французском первенстве.

Теннисист из России становился победителем Открытого чемпионата Франции лишь однажды — в 1996 году это удалось Евгению Кафельникову.

В этом сезоне Даниил Медведев одержал победу в 16 матчах из 22 сыгранных, а в феврале стал первым с 2004 года теннисистом не из «Большой четверки» (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей), поднявшимся на первую строчку мирового рейтинга.

В настоящее время теннисисты из России и Беларуси принимают участие в турнирах в нейтральном статусе.

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