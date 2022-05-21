ATP лишила «Уимблдон» рейтинговых очков из-за отстранения теннисистов из России и Беларуси

Новак Джокович играет с Роджером Федерером на Уимблдонском турнире в 2019 году.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдонский турнир возможности разыгрывать рейтинговые очки из-за отказа допустить к соревнованиям игроков из России и Беларуси. К этому решению присоединилась и WTA (женская теннисная ассоциация). Прошлогодние очки, заработанные на «Уимблдоне», замораживать не будут.

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В заявлении ATP говорится, что тур «может функционировать и процветать» лишь «при наличии общих принципов управления». «Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение «Уимблдона» подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP», – говорится в решении организации.

«Мы не можем принять одностороннее решение или дискриминацию со стороны отдельных турниров, поскольку это создаст пагубный прецедент для всего Тура. Мы также отмечаем, что на сегодняшний день летние соревнования в Великобритании являются единственными турнирами, занявшими подобную позицию», — отмечается в документе.

При этом в ATP подчеркнули, что «безоговорочно осуждают неоправданное, отвратительное и бессмысленное вторжение России в Украину» и поддерживают украинский народ.

Напомним, организаторы Уимблдонского турнира решили ограничить доступ к соревнованиям для игроков из России и Беларуси из опасений, что в случае достижения ими высокого результата, этот факт будет использоваться в пропагандистских целях. В ATP заявили, что не уверены, что отстранение российских и белорусских теннисистов не будет использовано в этих же целях: «Отчуждение России от остального мира постоянно используется российской пропагандистской машиной в качестве доказательной базы для формирования националистических настроений, оправдания и мобилизации поддержки войны в Украине внутри страны».

В заявлении подчеркивается, что решение о лишении «Уимблдона» рейтинговых очков было принято не по запросу российских или белорусских игроков.

Находящийся сейчас в Париже на Ролан Гарросе вторая ракетка мира Даниил Медведев на пресс-конференции 20 мая на вопрос о том, не планирует ли он вместе с другими россиянами и белорусами в судебном порядке оспорить решение организаторов «Уимблдона» об отстранении, ответил, что не рассматривал такую возможность. На вопрос о — тогда еще гипотетическом — лишении британского турнира очков Медведев ответил, что никак не может это прокомментировать, поскольку не является стороной, выносящей решение.

Прошлогодние очки, заработанные на Уимблдонском турнире, заморожены не будут – в июле они спишутся в обычном порядке.

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