Медведев на «Ролан Гаррос»: «Eсли говорить про грунт, хорошим результатом считать можно многое»

В воскресенье, 22 мая, в Париже начался первый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Вторая ракетка мира Даниил Медведев ответил на несколько вопросов русской службы RFI.

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RFI: Хватило ли времени, чтобы набрать желаемую форму и сделать выводы из выступления в Женеве?

Даниил Медведев: Да. Конечно, неприятно, хотелось бы сыграть побольше матчей, но непросто возвращаться на нелюбимое покрытие, когда не играл до этого с Майами, то есть где-то 5-6 недель. В принципе, второй сет (в Женеве против Ришара Гаске — RFI) был неплохой, может, даже мог его выиграть, кто его знает, и в третьем сете было бы лучше, но если бы да кабы. Рад, что физически чувствовал себя на 100% и на следующие дни, потому что матч все-таки был не самый простой. Ничего не болело, смог здесь тренироваться во всю силу, готовиться к «Ролан Гаррос». Поэтому надеюсь, что физически буду на 100%. Пока все выглядит так.

Несколько дней назад вы говорили, что не считаете себя фаворитом, но хотите выступить хорошо. С учетом вашего нынешнего состояния, что для вас будет хорошим результатом?

Это тяжело сказать. Наверное, если говорить про грунт и «Ролан Гаррос», где у меня часто бывали тяжелые результаты, хорошим результатом считать можно многое. Но я не хочу говорить этого вслух, потому что, конечно, хочу выигрывать. Возможно, это будет тяжелее, чем на других покрытиях, поэтому я буду очень рад, если мне удастся, как в прошлом году, показывать хороший теннис, с которым я могу обыграть кого угодно. Да, возможно это будет чуть тяжелее, но для меня это самое главное. Пока на тренировках все выглядит хорошо, надеюсь, что смогу с первого круга это в жизнь воплотить.

28 мая в Париже пройдет финал Лиги чемпионов. Будете ли вы за ним следить?

Все зависит от того, буду ли я еще здесь, и в каких условиях. Если играешь в этот день, на следующий...Естественно, в любом случае смотреть я буду — 100%, если не буду играть в это время ночной матч.

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