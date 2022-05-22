В Париже начались матчи первого круга «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 22 мая, стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису. В числе главных претендентов на титул у мужчин — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас , у женщин — Ига Швентек. Турнир завершится 5 июня. Российские теннисисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Отвечая на вопрос о том, кто является фаворитом в этом году, теннисисты называют имена своих соперников и подчеркивают, что не считают себя фаворитами, но на грунте «Ролан Гаррос» всякое может случиться. Именно такой ответ дал на пресс-конференции перед первым кругом 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, добавив, что «является одним из претендентов». Третья ракетка мира немец Александр Зверев перед турниром отмечал, что в Париже на грунтовом корте Надаль начинает играть на 30% лучше. «На 30% лучше, чем в других местах? Или лучше, чем другие игроки?», — пошутил Рафа, комментируя слова Зверева в ходе пресс-конференции. Традиционно сильно выступающий на французском турнире испанец в этот раз будет играть с обострившейся травмой стопы. Кроме того, помешать Надалю дойти до финала может и Новак Джокович, с которым испанец может встретиться в 1/4 турнира.

В 2021 году Рафаэлю Надалю установили памятник возле кортов "Ролан Гарроса". © Christophe Guibbaud/FFT).

Старт первого круга совпал с юбилеем Новака Джоковича — сегодня первой ракетке мира исполняется 35 лет. Его первым соперником на парижском грунте станет японец Ёсихито Нисиоки. По сравнению с другими фаворитами турнира, позиции Джоковича кажутся чуть более выигрышными. Он пришел в приличную форму, на турнире в Риме не уступил соперникам ни сета. На пути к победе ему могут встретиться Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. «Я думаю, что опыт столь длительного пребывания в туре помогает понять, как тратить энергию на корте матч за матчем, добиваться нужной интенсивности, управлять всем, в том числе и за пределами корта, достигать пика в нужное время», — говорил о своих преимуществах Джокович. Но у серба есть еще и дополнительная мотивация — рейтинговые баллы. В случае проигрыша серб может уступить звание первой ракетки мира идущему вторым Даниилу Медведеву.

Стефанос Циципас и Новак Джокович © Roland Garros

Шансы на победу Даниила Медведева назвать радужными довольно сложно. Французский турнир Большого шлема для него далеко не самый успешный: в течение четырех лет он покидал «Ролан Гаррос» после первого раунда, в 2021 дошел до четвертьфинала, в котором уступил Циципасу. Кроме того, свой лучший теннис он демонстрирует не на грунтовых покрытиях — лишь три из 29 побед над игроками топ-10 Медведев одержал на грунте. Кроме того, Медведев открыл грунтовый сезон лишь 17 мая на турнире в Женеве. Даниил вернулся на корт после перенесенной в марте операции по удалению грыжи, он не играл 1,5–2 месяца и пропустил три грунтовых «Мастерса» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Тем не менее на пресс-конференции Медведев рассказал, что чувствует себя хорошо и, хоть и не является фаворитом, «хочет выступить хорошо». Его первым соперником станет Факундо Баньис из Аргентины.

Русская служба RFI спросила Медведева, какой именно результат на «Ролан Гарросе» он будет считать удачным.

Хорошие шансы дойти до финала у оказавшегося в нижней половине сетки финалиста прошлого года Стефаноса Циципаса. На пресс-конференции он заявил, что воспоминания о прошлогоднем поражении его не беспокоят, и он начинает турнир «с чистого листа». Отвечая на вопрос о главных фаворитах, грек намекнул на Надаля и Джоковича, но отметил, что конкуренция в целом будет высокой и, как ему кажется, равной. В первом круге Циципас поборется с Лоренцо Музетти.

19-летний Карлос Алькарас второй раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос». В последние месяцы он показывает отличные результаты. «Он совершил огромный скачок в рейтинге, и результаты, которых он добился, феноменальны для человека его возраста. За последние пять-шесть месяцев он действительно совершил квантовый скачок», — говорил о молодом испанце Джокович. Циципас отмечал, что, похоже, Алкарас «играет не ради денег, славы или чего-то еще»: «Он просто получает истинное удовольствие от того, что находится на корте и делает все, что в его силах». Первый матч он сыграет против аргентинца Хуана Лондеро, попавшего в основную сетку как лаки-лузер.

Ига Швентек целует трофей после победы на Открытом чемпионате Франции, 10 октября 2020 года. AFP

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек на «Ролан Гаррос» поборется за рекорд — победу на шестом турнире подряд. Открытый чемпионат Франции уже покорялся ей в 2020 году, а сейчас она кажется практически основным фаворитом. «Я не ставлю цели вроде выхода в полуфинал или финал. Честно говоря, я буду просто идти от матча к матчу. Знаю, что моя победная серия может скоро закончиться, и не хочу грустить, когда это случится. Я уже набрала много очков, очень довольна последними турнирами и уже считаю этот сезон успешным», — заявила спортсменка на пресс-конференции. В первом круге Швентек встретится с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.

В Париже выступает и японская теннисистка Наоми Осака, снявшаяся в прошлом году с турнира из-за скандала с прессой: еще до старта прошлогоднего «Ролан Гаррос» Осака заявила, что не будет общаться с прессой, отыграла несколько раундов и вовсе прекратила участие в соревновании. В этом году Осака дала пресс-конференцию. «Не буду врать: я волновалась, когда вновь приехала сюда, беспокоилась, что есть люди, которых я как-то обидела, и я просто столкнусь с ними здесь. Вволновалась по поводу этой пресс-конференции, потому что знала, что получу много вопросов», — призналась спортсменка. Комментируя результат жеребьевки, Осака сказала, что боялась попасть в первом круге на Игу Швентек. В первом раунде Осаке предстоит играть с Амандой Анисимовой, которой она в этом году уступила на Australian Open.

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова из-за травмы не выступала с февраля, в Париже будет ее первый грунтовый турнир в сезоне.«Не стоит ждать от себя хороших результатов после продолжительной травмы. Но я могу быть сильной соперницей, и даже после травмы у меня было время на восстановление и тренировки», — сказала чешская теннисистка о своих перспективах на парижском первенстве.

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