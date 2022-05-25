Надаль, Джокович, Алькарас и Медведев — во втором круге «Ролан Гаррос». Крейчикова покинула турнир

Ролан Гаррос

После первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису фавориты в мужском одиносном разряде продолжают состязание. В одиночном разряде среди женщин победительница прошлогоднего «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова уступила француженке Диане Парри и завершила свое выступление. В среду, 25 мая, начинаются матчи второго круга.

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Можно сказать, что первый круг в мужском одиночном разряде обошелся без сюрпризов: все теннисисты, претендующие на высокие места, продолжают выступление во втором раунде.

13-кратный победитель французского первенства Рафаэль Надаль в первом круге играл с австралийцем Джорданом Томпсоном и выиграл со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Победой над Томпсоном Надаль установил рекорд по количеству выигранных матчей на отдельном турнире «Большого шлема» — на его счету теперь 106 побед в Париже. Следующим противником испанца станет французский теннисист Корентен Муте. «Я начал играть в теннис, наблюдая за ним. Помню его первый “Большой шлем”», — прокомментировал Муте.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев 24 мая обыграл аргентинца Факундо Баниса (6:2, 6:2, 6:2). Это первая победа россиянина после операции по удалению грыжи. В слеующей фазе Медведев встретится с сербом Ласло Дьере.

Молодой испанец Карлос Алькарас 22 мая обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (6:4, 6:2, 6:0) и сегодня встретится на грунте со своим соотечественником Альбертом Рамосом Виньоласом.

Карлос Алькарас в первом матче парижского турнира. © RENE-WORMS Pierre

Александр Зверев также продвинулся по турнирной сетке, взяв верх над австрийским теннисистом Себастьяном Офнером (6:2, 6:4, 6:4). Во втором круге его ждет игра с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Карен Хачанов в четырех сетах обыграл португальца Нуну Боржеса (6:3, 2:6, 6:4, 6:4) и вышел на боливийца Уго Дельена.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в понедельник, 23 мая, без особых проблем обыграл соперника из Японии Ёсихито Нишиоку (6:3, 6:1, 6:0). «В начале матча, пока я не адаптировался к его игре, было сложно. Он один из самых быстрых игроков в туре», — оценил Джокович игру соперника. Теперь серб сыграет со словаком Алексом Молчаном.

Встреча Андрея Рублева с корейским спортсменом Квоном Сун-ву завершилась победой первого, в следующем туре он встретится с Федерико Дельбонисом из Аргентины.

Заключительным аккордом первого круга стала встреча Стефаноса Циципаса с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, завершившаяся в пользу грека. Циципасу потребовалось шесть сетов, чтобы обыграть упорного итальянца (5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2), и теперь его ждет матч с чехом Зденеком Коларжем.

Новак Джокович на подаче. Матч первого круга против Ёсихито Нишиоки. © RENE-WORMS Pierre

В женском одиночном разряде в этот раз зрителей ждало куда больше сюрпризов. По итогам первого тура «Ролан Гаррос» покинула японская теннисистка Наоми Осака, проигравшая сопернице из США Аманде Анисимовой, и испанка Гарбинье Мугуруса, уступившая эстонке Кайе Канепи. Причем во втором сете Мугуруса вела 3:1.

Победительница прошлого «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова также не смогла преодолеть рубеж первого круга: 26-летнюю чешку одолела 19-летняя теннисистка из Франции Диана Парри (1:6, 6:2, 6:3). Крейчикова из-за травмы не выступала с февраля, в Париже она проводила первый грунтовый турнир в сезоне. Парри в следующем круге встретится с Камилой Осорио из Колумбии.

Барбора Крейчикова и Диана Парри после матча первого круга. © RENE-WORMS Pierre

Неожиданностью стал проигрыш в стартовом матче шестой ракетки мира, тунисской теннисистки Онс Жабер. Она считалась одной из сильнейших теннисисток тура на грунте: выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде, играла в финале WTA-1000 в Риме и в Чарльстоне. Обыграть Жабер удалось 56-й ракетке из Польши Магде Линет.

Первая ракетка Ига Швентек в двух сетах обыграла соперницу из Украины Лесю Цуренко и во втором круге вышла на американку Элисон Риск, а греческая теннисистка Мария Саккари взяла верх над француженкой Кларой Бюрель и сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

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