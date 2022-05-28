«Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов обыграл «Ливерпуль» и в 14-й раз в своей истории стал победителем первенства. Решающая игра Лиги прошла на стадионе «Стад де Франс» в субботу, 28 мая.

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Начало матча задержали на 35 минут. Причиной стали предматчевые беспорядки. УЕФА выпустил заявление, в котором объяснил, что турникеты в проходах на стадион для «Ливерпуля» оказались заблокированы фанатами, купившими поддельные билеты, которые не сработали при сканировании. Это привело к все увеличивавшемуся количеству людей на подступах к «Стад де Франс». Было решено отсрочить начало матча, чтобы как можно больше болельщиков с настоящими билетами смогли попасть на игру. Возле стадиона толпа продолжала расти, французская полиция применила слезоточивый газ. «УЕФА сочувствует тем, кого коснулись эти события, и срочно рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», – говорится в заявлении УЕФА.

УЕФА выпустил заявление, в котором объяснил, что турникеты в проходах на стадион для «Ливерпуля» оказались заблокированы фанатами, купившими поддельные билеты, которые не сработали при сканировании. AFP - THOMAS COEX

В этом финале далеко не все складывалось в пользу «Реала»: в первом тайме основные события практически все время разворачивались возле ворот Тибо Куртуа, во втором переломить эту динамику тоже не удавалось. «Ливерпуль» активно шел в атаку, но, к счастью для «Реала», бельгийский голкипер неизменно успешно защищал ворота своей команды. Куртуа совершил 9 успешных сэйвов — рекордный результат.

На 43-й минуте «Реал» подарил зрителям один по-настоящему яркий момент — Карим Бензема отправил мяч в ворота «Ливерпуля», но судья после совещания с ВАР отменил гол, так как был выявлен офсайд.

На перерыв команды ушли со счетом 0:0. Во втором тайме активные атаки «Ливерпуля» продолжились, но на 59-й минуте «Реал» — теперь уже действительно — открыл счет: Федерико Вальверде из угла штрафной направил мяч к дальней штанге, а вингер Винисиус из-за спины защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда с нескольких метром поразил ворота противника.

Примечательно, что гол Винисиуса стал первым ударом «Реала» в створ. За весь матч «Реал» нанес по воротам соперника лишь четыре удара, «Ливерпуль» — 24, из низ 9 в створ.

Here's how we line up for the #UCLfinal



👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

Нынешний финал стал пятым в карьере тренера «Реала» Карло Анчелотти. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп довел клуб до финала Лиги в четвертый раз. Клопп трижды обыгрывал «Реал», будучи тренером «Боруссии», однако «Ливерпулю» под его руководством это не удавалось ни разу. Вообще же в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» выигрывал у мадридцев в 1981 год.

Команды уже встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году, тогда испанский клуб одержал победу 3:1: два гола ливерпульцам забил валлиец Гаррет Бейл и один — француз Карим Бензема. Избежать «баранки» на табло «Ливерпулю» позволил сенегалец Садио Мане. В том же финале получил травму плеча в борьбе с Серхио Рамосом нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, активно стремившийся поразить ворота Куртуа и 28 мая.

Винисиус празднует свой гол в ворота "Ливерпуля". 28 мая 2022 AP - Frank Augstein

«Ливерпуль» является шестикратным победителем Лиги чемпионов и еще трижды добирался до финала и проигрывал. У «Реала» к началу сегодняшнего матча была аналогичная статистика по поражениям, но побед — 13. Теперь на одну больше. Мадридцы — настоящие рекордсмены по этому показателю. Для сравнения: у «Милана» семь побед в Лиге чемпионов, у «Ливерпуля» и «Баварии» — шесть, у «Барселоны» – пять.

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